Problemi con The Witcher 3? CD Projekt ha la soluzione

The Witcher 3 next-gen è dotato di numerose nuove funzionalità che migliorano notevolmente l’esperienza di gioco, ma anche di alcuni problemi che rendono difficile per alcuni utenti godere dell’ultima versione del gioco open-world di CD Projekt. Fortunatamente, lo sviluppatore sta già lavorando per risolvere alcuni di questi grattacapi.

Il classico uscito originariamente diversi anni fa, che trovate anche su Amazon, è stato difatti rimesso a nuovo su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC.

Al lancio, qualcuno ha infatti segnalato in The Witcher 3 next-gen qualche lamentela tecnica in grado di accostarlo ai problemi che aveva Cyberpunk 2077 al Day One.

In un post sul suo forum ufficiale (via Wccftech), lo sviluppatore polacco ha condiviso un elenco di problemi che sta attualmente esaminando.

Più nel dettaglio, sono presi in analisi i problemi di crash su PC, l’impossibilità per gli utenti Origin di scaricare l’aggiornamento, le scarse prestazioni del Ray Tracing sulle GPU Intel e la non disponibilità delle espansioni su PlayStation 5 in alcune regioni.

«Apprezziamo ogni feedback sull’aggiornamento next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt che ci invierete! Vi invitiamo a continuare a inviarli mentre lavoriamo per risolvere i problemi segnalati», si legge.

Ecco l’elenco dei problemi segnalati su cui stanno attualmente indagando:

Il gioco si blocca su PC.

I giocatori che possiedono il titolo su Origin non sono in grado di aggiornare il gioco.

Scarse prestazioni di Ray Tracing sulle GPU Intel.

La versione PlayStation 5 delle espansioni non è disponibile in alcune regioni.

CD Projekt suggerisce ai giocatori che hanno problemi di prestazioni con la versione PC di The Witcher 3 di passare alla versione DirectX 11 o di tornare a una versione precedente del gioco. Le versioni precedenti del gioco non sono tuttavia supportate attivamente.

The Witcher 3 next-gen è ora disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e introduce nuovi miglioramenti visivi, miglioramenti del gameplay, grafici e molto altro ancora. Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che il gioco «è tutt’oggi un action RPG maestoso e godibile, capace di trascinarvi tra gli orrori del Continente per non voler più andare via. Vestire i panni di Geralt in questo porting di nuova generazione permette di vivere tutto il pacchetto dall’inizio alla fine nella sua versione migliore.»

Avete letto che sembra proprio che gli sviluppatori abbiano aggiunto la possibilità inedita di accarezzare il nostro fidato destriero Rutilia?