The Witcher e l’addio di Henry Cavill: «è una cosa grossa»

L’addio di Henry Cavill alla serie TV Netflix di The Witcher non è ancora stato digerito dai fan della saga, i quali non accettano che la star abbia deciso di lasciare la produzione.

Cavill tornerà nuovamente a vestire i panni di Geralt di Rivia per la Stagione 3, ispirata al franchise di The Witcher (che trovate anche su Amazon).

Come noto ormai anche ai sassi, a prendere il suo posto a partire dalla Stagione 4 sarà Liam Hemsworth, una scelta che ancora oggi solleva molti dubbi.

Ora, dopo che anche il doppiatore storico di Geralt nei videogiochi ha detto la sua al riguardo, è il turno della showrunner della serie TV.

Come riportato anche da GameSpot, i fan della serie TV The Witcher di Netflix sono rimasti sorpresi quando hanno saputo che la star ha deposto la spada di Geralt di Rivia.

La produttrice esecutiva e showrunner Lauren Hissrich spera che il cambiamento porti una sorta di vera nuova energia alla serie targata Netflix.

«È una cosa grossa anche per noi», ha dichiarato Hissrich a TechRadar a proposito della reazione dei fan. «Ed è questo il punto… ci sono molte chiacchiere e voci di corridoio e capiamo perfettamente perché i fan non ci stanno».

Hissrich ha aggiunto che gli appassionati dovrebbero comunque dare un’occhiata alla prossima Stagione 3, in uscita nel 2023, per continuare la storia di Geralt, poiché non rimarranno delusi.

Il pubblico di Netflix ha sicuramente gradito in passato ciò che gli è stato messo sul piatto: la seconda stagione della serie dark fantasy è infatti entrata a far parte della lista degli show televisivi più visti del servizio di streaming, accumulando 462,5 milioni di ore di visione e diventando uno dei maggiori successi dell’anno.

Restando in tema, giorni fa anche Joey Batey – attore che nella serie interpreta Ranuncolo – ha parlato del cambio di protagonista della serie Netflix.

Ricordiamo in ogni caso che The Witcher Stagione 3 esordirà nel corso dell’estate 2023. Se invece volete rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, vi suggeriamo di recuperare tutto quello che sappiamo sulla terza stagione.