The Witcher Netflix, l’autore dei romanzi non è entusiasta della serie

L’addio di Henry Cavill alla serie TV di The Witcher ancora brucia ai fan, sebbene a quanto pare c’è qualcun altro che ha una lamentela verso la serie, ossia l’autore dei romanzi originali.

Cavill tornerà a vestire i panni di Geralt di Rivia per la terza stagione, ispirata al franchise di The Witcher (che trovate anche su Amazon nel terzo capitolo), ma a quanto pare l’idillio non durerà a lungo.

Difatti, dopo che di recente sono emersi alcuni dettagli sulla Stagione 3, sembra proprio che ad Andrzej Sapkowski la serie non sia rimasta particolarmente impressa.

Via Redanian Intelligence, lo scrittore non sembra volere usare parole di lodi verso l’adattamento Netflix dei suoi romanzi.

Nel corso del Taipei International Book Exhibition 2023, Sapkowski ha aggiornato i fan sui prossimi libri in uscita, rilasciando una opinione davvero poco esaltante sulla serie Netflix.

Quando gli è stato chiesto un parere su The Witcher, l’autore ha infatti reso noto che: «Ho visto di meglio e ho visto di peggio».

Ricordiamo che – al momento in cui scriviamo – Sapkowski è fermo a La Stagione delle Tempeste uscito nel 2013. Il penultimo romanzo, La Signora del Lago, risale invece al ’99.

During the Taipei International Book Exhibition today, Andrzej Sapkowski (author of The Witcher) shared his opinions on the Netflix adaptation of his novels. He said, "I've seen better. I've seen worse." pic.twitter.com/DOkN40HogJ — Kay (@Kathleenmms321) February 1, 2023

Alla fine della fiera, non sappiamo ancora con certezza se e quando ci sarà un nuovo libro dedicato alla saga di The Witcher, ma almeno Sapkowski ha assicurato che sta progettando qualcosa, sebbene non ci è dato sapere cosa.

Restando in tema, un ex sceneggiatore aveva svelato che molti showrunner non solo non erano fan del materiale originale, ma che addirittura lo prendevano in giro.

Ma non è tutto: sembra pressoché certo che Henry Cavill avrebbe potuto rimanere a bordo del progetto per ben 7 stagioni, ma che così non sarà.

A prendere il posto dell’attore dalla Stagione 4 sarà in ogni caso Liam Hemsworth, una scelta che ancora oggi sembra aver diviso i fan, tra favorevoli e contrari.