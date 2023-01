The Witcher serie TV potrebbe non andare oltre la Stagione 5

L’addio di Henry Cavill alla serie TV di The Witcher non fermerà Netflix dal realizzare un numero cospicuo di stagioni, visto che ora ne è emerso il numero minimo.

Cavill tornerà in ogni caso a vestire i panni di Geralt di Rivia per la terza stagione, sempre ispirata al moto franchise di The Witcher (che trovate anche su Amazon nel bellissimo terzo capitolo).

A prendere il posto dell’attore dalla Stagione 4 sarà Liam Hemsworth, una scelta che ancora oggi sembra aver diviso i fan, tra favorevoli e contrari.

Ora, dopo che di recente è stato reso noto che Cavill era inizialmente d’accordo con l’idea di realizzare 7 stagioni di The Witcher, a quanto pare potremmo averne un po’ di meno.

Come riportato anche da Games Radar, un nuovo report suggerisce che è già in corso la pianificazione di altri progetti legati alla serie.

Sebbene Netflix non abbia confermato il futuro della serie, Redanian Intelligence ha suggerito che sono in corso i piani per la quinta stagione. Secondo le fonti, i creatori stanno procedendo con l’idea di girare le stagioni 4 e 5 back-to-back.

Tuttavia, è probabile che si andrà davvero lunghi con le tempistiche, ragion per cui l’uscita non dovrebbe essere proprio dietro l’angolo. Al momento, quindi, non è chiaro se si procederà oltre la quinta stagione, specie perché non è chiaro come il pubblico recepirà la sostituzione di Cavill.

Restando in tema, un ex sceneggiatore aveva svelato che molti showrunner non solo non erano fan del materiale originale, ma che addirittura lo prendevano in giro.

Una vicenda sicuramente controversa, questa, sulla quale è intervenuto perfino la voce di Geralt nei videogiochi, criticando apertamente Netflix.

Nella nostra recensione del prequel Blood Origin vi abbiamo in ogni caso raccontato che lo show «è il proverbiale passo falso, la serie TV che non serviva e che di fatto non aggiunge nulla di nuovo a un franchise già di suo ricchissimo e sfaccettato»: un parere condiviso anche dalla critica internazionale, che ha permesso allo show di raggiungere il minimo storico di consensi nella storia del franchise.