The Witcher, nel futuro della serie TV anche i videgiochi?

Mancano ormai una manciata di giorni prima che sia ufficialmente disponibile la Stagione 2 della serie TV Netflix di The Witcher, basata sugli omonimi romanzi di Andrzej Sapkowski.

Confermata la presenza di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia anche in questa seconda stagione, attore che da sempre è grande fan delal saga di The Witcher, videogiochi inclusi.

Le qualità della serie ve le abbiamo esposte del resto anche nella nostra recensione dei primi sei episodi della seconda stagione, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

Ora, in attesa dell’inizio dei lavori sulla Stagione 3, Cavill in persona ha parlato delle possibili location che potrebbero essere sfruttate nel futuro dello show Netflix.

Henry Cavill ha spiegato che Toussaint sarebbe una buona location da esplorare per le future storyline della serie Netflix di The Witcher.

Parlando con IGN US in occasione di un recente evento stampa per la seconda stagione dello show fantasy, Cavill ha infatti parlato di dove lo show potrebbe andare a parare, ben oltre l’adattamento dei romanzi di Sapkowski.

«Non sappiamo bene cosa succede a Geralt alla fine dei libri», ha reso noto l’attore. «C’è un forte suggerimento, ma poi abbiamo anche i videogiochi, ambientati dopo i libri, i quali hanno tutti finali diversi, quindi forse qualcosa accade dopo. Forse qualcosa è successo prima».

Quando gli è stato chiesto se Toussaint, l’ambientazione dell’acclamato DLC Blood & Wine di The Witcher 3, sarebbe una buona location per lo show, Cavill ha spiegato: «Sì, lo sarebbe, del resto Toussaint esiste nei libri, e Geralt ci passa del tempo, perché rimane intrappolato lì quando i pastori vengono bloccati dalla neve. Quindi penso che ci sia una bella opportunità di esplorarla».

Sempre Cavill aveva in passato già avuto modo di svelare che vorrebbe continuare a interpretare Geralt il più a lungo possibile, ragion per cui il futuro della serie è assicurato.c

