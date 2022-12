The Witcher, i nuovi capitoli saranno un «ritorno a casa» per i fan

La saga fantasy di The Witcher sta per tornare, sia in nuovi capitoli che nel remake del primo e storico episodio, visto che CD Projekt RED ha ben chiaro il futuro del franchise.

Ora, dopo che CD Projekt ha svelato le novità che verranno inserite nell’update di nuova generazione di Wild Hunt, è il momento di saperne di più sul prossimo episodio ufficiale.

The Witcher 4 (nome in codice Polaris), che sappiamo uscire prima del remake del primo gioco, a quanto potrebbe rappresentare un vero e proprio ritorno a casa per i fan della saga.

Come riportato anche da PSU, il responsabile della narrazione di The Witcher ha rivelato, nel corso di un’intervista a GamesRadar, di essere ansioso di rivisitare luoghi come Temeria e Vizima per la prossima serie di giochi.

Philip Weber è stato comprensibilmente cauto nel rivelare troppo, dato che è direttamente coinvolto nello sviluppo dei vari titoli dedicati al franchise: «sto lavorando alla nuova saga di The Witcher, quindi qualsiasi cosa vi dica ora sarebbe molto importante».

Weber ha invece risposto con una risposta decisamente “diplomatica”, in cui ha commentato il desiderio di vedere rivisitati i luoghi iconici dei giochi passati. «Mi piacerebbe sempre tornare a Temeria e Vizima, e vedere come sono ora», ha spiegato. «Per questo sono molto contento che stiamo facendo anche il remake del primo The Witcher».

Il primo capitolo della nuova serie ha il nome in codice Polaris e non uscirà almeno prima del 2025. Nel frattempo, The Witcher Remake non vedrà la luce prima del prossimo episodio, quindi i fan dovranno aspettare ancora un bel po’.

Restando in tema, alcuni fan di Wild Hunt hanno composto degli scatti di confronto tra la versione 2015 e quella next-gen del gioco.

Ricordiamo, per quei pochi che non lo sapessero, che The Witcher 3 arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S tra pochissimi giorni.