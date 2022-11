The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X ha una data d’uscita (vicinissima)

Dopo la lunga attesa degli appassionati e qualche rinvio, anche per The Witcher 3: Wild Hunt è venuto il momento di accomodarsi su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. L’amata avventura ruolistica con protagonista Geralt di Rivia, come confermato oggi da CD Projekt RED con una nota stampa, arriverà infatti sulle console di nuova generazione (e su PC) il 14 dicembre prossimo.

Secondo il publisher polacco, questa release del gioco è «migliorata tenendo conto della potenza delle console next-gen e del moderno hardware dei PC».

Per questo, ci saranno miglioramenti visivi, prestazionali e tecnici rispetto al gioco arrivato originariamente nel 2015. Tra questi sarà possibile trovare anche il supporto al ray-tracing, ma anche tempi di caricamento più rapidi (resi possibili anche dagli SSD delle console di ultima generazione) e delle mod che sono state integrate direttamente nell’esperienza di gioco.

The Witcher 3 arriva a dicembre su next-gen

Come anticipato, ci saranno anche nuovi contenuti ispirati alla serie Netflix con protagonista Henry Cavill (che però lascerà dopo la terza stagione): per scoprirli, però, sarà necessario attendere la prossima settimana, quando ci sarà un evento Twitch apposito per vederli più da vicino, dove oltretutto «lo studio presenterà il gameplay della versione next-gen del gioco».

CD Projekt conferma che The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition arriverà in formato digitale su tutte le piattaforme e includerà tutti i DLC e le espansioni principali (Blood and Wine ed Hearts of Stone). Inoltre, l’aggiornamento sarà gratuito per chi possiede il gioco su PS4, Xbox One o PC. In futuro ci sarà anche una versione fisica, che non ha però ancora una sua data di lancio.

«Oltre alla versione next-gen, anche le versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch di The Witcher 3: Wild Hunt riceveranno un aggiornamento con numerose aggiunte e miglioramenti, oltre ai contenuti aggiuntivi a tema Witcher di Netflix. Ulteriori dettagli, compresa la data di uscita, saranno annunciati a breve» ha precisato la compagnia polacca, in accompagnamento all’annuncio.

Vi ricordiamo che in questo momento è in cantiere anche un remake dell’originale The Witcher, che rispolvererà le origini di Geralt per tutti i videogiocatori.