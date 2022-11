The Witcher 3 next-gen è uguale alla vecchia versione? No, affatto

The Witcher 3 sta per tornare in versione next-gen, con una nuova versione pensata esplicitamente per le piattaforme di attuale generazione messa in piedi da CD Projekt RED.

Il capolavoro della passata generazione, che trovate sempre su Amazon, sta infatti per essere rimesso a lucido per PS5 e Xbox Series X|S.

In occasione dell’aggiornamento ci saranno anche novità per tutte le versioni del gioco, comprese quelle per le console della passata generazione (e Switch).

Ora, dopo che ieri CD Projekt ha svelato le novità che verranno inserite nell’aggiornamento next-gen, qualcuno ha deciso di fare i primi paragoni con la versione old-gen.

Come riportato anche da Games Radar, alcuni fan di The Witcher 3 hanno composto degli scatti di confronto tra la versione 2015 e quella next-gen del gioco.

Come si evince dal post Reddit che trovare poco sotto, alcuni utenti sostengono che le immagini di confronto tra le due versioni si assomiglino troppo, mentre altri contestano con forza questa affermazione.

In basso, gli screen in questione (in modo che anche voi vi facciate un’idea delle differenze).

Il post che trovate poco sopra è un ottimo esempio per dimostrare come The Witcher 3 sia stato rivisto dal punto di vista grafico.

Il mondo circostante appare ora molto più dettagliato, anche se si tratta semplicemente di erba o nuove texture per edifici e paesaggi in lontananza.

In basso, un altro tweet che mette a confronto le due versioni una accanto all’altra.

Great comparison made by Adrian28x on Reddit showcasing the difference between regular Witcher 3 and and the Next-Gen Version

Huge improvements to lighting, foliage destiny, textures, and draw distance / level of detail at a distance. For freehttps://t.co/hzNFGW3P26 pic.twitter.com/CfgsHshUU3

— Benji-Sales (@BenjiSales) November 23, 2022