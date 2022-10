The Witcher gratis, CDPR vi regala il primo capitolo per ingannare l’attesa

CD Projekt Red sta celebrato The Witcher in ogni modo, anche rendendo disponibile gratis il primo capitolo per celebrare il remake.

Il titolo che per primo ha celebrato la saga letteraria di Sapkowski, che potete recuperare per intero su Amazon, è al centro delle chiacchiere delle ultime ore.

Qualche ora fa il team polacco ha infatti annunciato un remake a sorpresa, che verrà sviluppato in Unreal Engine 5.

The Witcher Remake è infatti uno dei tantissimi progetti legati al franchise che CD Projekt Red ha annunciato qualche tempo fa.

Visto che la saga di Geralt è tornata sotto i riflettori di recente, CD Projekt Red ha deciso di dare a tutti la possibilità di scoprire il franchise.

Per celebrare il grande annuncio, potete riscattare già da ora The Witcher: Enhanced Edition gratis, insieme ad una bustina di carte di Gwent.

Per farlo non dovete far altro che iscrivervi alla newsletter di GOG, iscrivendovi tramite questo indirizzo.

Se per caso non avete mai scoperto il primo capitolo, che effettivamente è molto datato e avrebbe bisogno di un remake, questa è senz’altro un ottima occasione.

Un videogioco che è stato anche al centro delle critiche dello staff della serie Netflix che, a quanto pare, ha deriso videogiochi e libri originali.

Ora aspettiamo anche che The Witcher 3 diventi finalmente next-gen, visto che l’update è stato annunciato tanto tempo fa ma ancora non c’è una data di uscita.

Chissà se nella versione next-gen del terzo capitolo verrà rimessa a lucido anche la scena più iconica del gioco, che nel frattempo è diventata una torta.