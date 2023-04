The Witcher 4 esiste davvero… ma anche no, CD Projekt Red è confusa

The Witcher 4 è stato menzionato da CD Projekt Red ma, a quanto pare, non è esattamente un sequel della saga di Geralt di Rivia.

Quella che si è conclusa, almeno per ora, con il premiatissimo terzo capitolo, che continua a vendere come un forsennato (anche su Amazon).

Il franchise è per altro in procinto di lanciare moltissimi progetti, talmente tanti che CD Projekt Red ha deciso di riavviarne alcuni per mettere in chiaro le proprie idee.

Le quali potrebbero addirittura portare Geralt nel Giappone Feudale, per quanto strano possa sembrare, stando alle ultime indiscrezioni sui progetti.

Ma The Witcher Polaris, uno dei tanti nomi in codice dei progetti, è davvero The Witcher 4? Sì, ma anche no.

Poche ore fa, infatti, è stata la stessa CD Projekt Red a menzionare per la prima volta un numero 4 nella sua saga.

Durante l’ultima conferenza sugli utili, l’amministratore delegato di CD Projekt Adam Kiciński ha ammesso che il passaggio all’UE5 non ha ancora accelerato il processo di sviluppo di The Witcher 4, in quanto si concentra sulla creazione di strumenti e sull’aggiornamento dei dipendenti sul nuovo motore (attualmente sono circa 200 le persone che lavorano al gioco).

Nel suo discorso, l’amministratore delegato aveva detto: «vogliamo pubblicare tre grandi giochi di The Witcher nell’arco di sei anni, a partire dall’uscita di Polaris, che è The Witcher 4»

Tuttavia, come riporta The Gamer, ora Kiciński si è rimangiato tutto quanto. Probabilmente per evitare qualsiasi incomprensione, CD Projekt Red ha inviato una ulteriore email per chiarire la situazione.

Nella mail il menzionare The Witcher 4 è stato definito un “lapsus”, con una successiva definizione chiara dei prossimi progetti:

«Polaris sarà il primo gioco di una nuova saga di Witcher. La saga sarà composta da tre giochi.»

Viene da pensare che l’amministratore delegato abbia voluto usare il numero quattro come nome in codice, non prevedendo però che la community dei videogiocatori è affamata di un nuovo episodio regolare della saga.

Nel frattempo è il momento di concentrarsi sull’espansione di Cyberpunk 2077, ossia Phantom Liberty, che tornerà ufficialmente a mostrarsi il prossimo giugno.

Un contenuto che sembra sia in sviluppo da moltissimo tempo, nella speranza che esca bene dal punto di vista tecnico.