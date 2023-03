The Witcher Sirius cambia tutto e a quanto pare ci farà esplorare il Giappone

Tra i titoli in sviluppo ambientati nell’universo di The Witcher, CD Projekt aveva svelato anche “Project Sirius“, una nuova interpretazione del franchise che a quanto pare ha cambiato i suoi piani in corsa.

Dopo aver ormai concluso le avventure di Geralt di Rivia con il terzo capitolo (che trovate su Amazon), la saga è infatti pronta a ripartire con avventure in contesti inediti.

Purtroppo, stando alle ultime affermazioni degli sviluppatori, evidentemente il gioco si è rivelato un po’ troppo ambizioso, al punto da costringere il team a fare dietrofront e tornare alla linea di partenza.

Ora, come riportato anche dal noto insider Idle Sloth sembra proprio che il cosiddetto The Witcher Sirius abbia stravolto il concept di partenza, andando a toccare un’ambientazione nipponica.

Un rumor comparso su 4chan, quindi non troppo affidabile, spiega infatti che Project Sirius sarà una declinazione giapponese della serie di The Witcher, con un budget superiore per quanto riguarda il singleplayer e un ridimensionamento per il multiplayer, in seguito a recenti analisi di mercato.

Ambientato in Giappone come la serie The Witcher Ronin, il gioco avrà luogo nel Giappone del periodo Edo con personaggi dotati di un background e di fattezze fisiche della Terra del Sol Levante, prendendo ispirazione proprio dal manga.

Sirius sarebbe al momento ancora in pre-produzione e punta ad essere un open world (o semi-open world) sviluppato in Unreal Engine 5.

(Rumor) The Witcher 'Project Sirius' is a Japanese-setting Witcher game This rumor comes from 4chan pic.twitter.com/5704pfoKVg — Idle Sloth (@IdleSloth84_) March 28, 2023

Lo scopo di CD Projekt Red è quello di conquistare una nuova fetta d’utenza nipponica, con la speranza di realizzare poi anche un anime sulla falsariga di Cyberpunk Edgerunners. Staremo a vedere se queste succose indiscrezioni troveranno conferma nei prossimi mesi.

Ricordiamo che il team di sviluppo aveva descritto Sirius come un progetto adatto anche a chi non piace giocare con RPG hardcore e con temi adulti, facendo preciso riferimento anche ai fan della serie TV.

Infine, se non lo avete ancora fatto, scoprite come se la cava il caro vecchio Geralt nella nuova versione current-gen, nella nostra recensione dedicata.