Cyberpunk 2077, Phantom Liberty è già in sviluppo da tantissimo tempo

Cyberpunk 2077 si aggiornerà con Phantom Liberty che, a quanto pare, ha già molti anni di sviluppo alle sue spalle e per questo dovrebbe arrivare più “pronta” del gioco base.

Il discusso titolo di fantascienza, che potete recuperare su Amazon, non ha avuto un lancio che è andato liscio come l’olio, per usare un eufemismo.

Per questo l’annuncio, arrivato a sorpresa lo scorso settembre, con pochissime informazioni riguardo la trama se non quelle che si potevano estrarre dal primo trailer, ha causato a molti giocatori i proverbiali flashback terrificanti.

E mentre Phantom Liberty si prepara al grande ritorno sulle scene, scopriamo che l’espansione era in sviluppo da moltissimo tempo.

Come riporta The Gamer, infatti, CD Projekt Red ha iniziato molto presto a lavorare al DLC più imponente di Cyberpunk 2077.

In occasione del rapporto finanziario annuale, il resoconto dell’azienda polacca riporta anche le voci dedicate agli investimenti necessari per il progetto di Phantom Liberty.

Stando al rapporto, il DLC ha iniziato ufficialmente la lavorazione nel dicembre del 2021, quando CD Projekt Red ha impiegato metà degli sviluppatori totali sul DLC.

Questo significa che, sostanzialmente, CD Projekt Red ha iniziato a lavorare al DLC mentre aggiornava Cyberpunk 2077 cercando di porre rimedio a tutti i problemi tecnici insorti.

Dicembre del 2021 è, per altro, il momento in cui sono arrivate le prime patch che hanno reso minimamente giocabile il titolo principale. Questo significa, probabilmente, che era più facile dedicarsi ad altre cose… forse?

Intanto l’espansione ha già ottenuto un primato notevole, finalmente è arrivato il momento di sapere qualcosa di nuovo sull’atteso DLC.

Con un tempismo per altro niente male, perché giusto di recente CD Projekt Red si è ritrovata nell’occasione di riflettere su ciò che non ha funzionato di Cyberpunk 2077.

Tra le novità di Phantom Liberty, che ancora non ha una data di uscita, sappiamo per certo che non arriverà comunque una delle feature più iconiche che non sono mai state inserite nel gioco.