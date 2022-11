The Witcher 3, non solo PS5 e Xbox Series X: novità in arrivo anche per le versioni old-gen

Nelle scorse ore è finalmente arrivata la conferma che tanti fan aspettavano: The Witcher 3 The Wild Hunt sta per ricevere ufficialmente l’aggiornamento next-gen, per migliorare le prestazioni sulle console di ultima generazione e su PC.

La Complete Edition includerà non solo numerose migliorie visive e per le prestazioni, ma anche tutti i DLC e le espansioni principali già inclusi nella GOTY Edition (la trovate su Amazon) e ulteriori contenuti aggiuntivi.

La nuova attesissima versione sarà disponibile a partire dal 14 dicembre e sarà scaricabile gratuitamente per tutti coloro possiedono già il gioco su PS4, Xbox One e PC, ma ci sono ulteriori sorprese per chi non possiede una console di ultima generazione.

CD Projekt Red ha infatti confermato che anche i fan su PS4 e Xbox One non resteranno a bocca asciutta e potranno aspettarsi ulteriori contenuti aggiuntivi. Non saranno inoltre esclusi i giocatori che hanno acquistato il titolo su Nintendo Switch e che, per ovvie ragioni, non potranno fisicamente accedere agli upgrade della Complete Edition.

In una breve nota rilasciata con il comunicato ufficiale, gli sviluppatori hanno infatti anticipato che, seppur potrebbe essere necessaria un’attesa più lunga, non si sono affatto dimenticati delle precedenti versioni:

«Oltre alla versione next-gen, anche le versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch di The Witcher 3: Wild Hunt riceveranno un aggiornamento con numerose aggiunte e miglioramenti, oltre ai contenuti aggiuntivi a tema The Witcher di Netflix. Ulteriori dettagli, compresa la data di uscita, saranno annunciati a breve».

Sembra dunque che anche queste versioni saranno notevolmente migliorate e riceveranno i DLC basati sulla serie con Henry Cavill, che lascerà la produzione a partire dalla terza stagione: un’ottima notizia per i fan che non sono ancora passati alla nuova generazione o che, nel caso dei fan su Switch, non possono farlo.

Sfortunatamente il team polacco non è stato ancora in grado di dirci con esattezza quando saranno disponibili le ultime novità per i fan PS4, Xbox One e Nintendo Switch, né è stato spiegato in cosa consistano esattamente i miglioramenti, ma i fan con i dispositivi delle precedenti generazioni potranno certamente essere soddisfatti di avere ancora una volta una “scusa” per tornare ad affrontare le avventure di Geralt su The Witcher 3.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori novità su questo update: nel frattempo, ricordiamo ai fan della serie che CD Projekt sta lavorando ufficialmente anche a un remake del primo storico capitolo.