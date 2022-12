The Witcher 3 next-gen, meglio su PS5 o Xbox Series X? Lo svela il videoconfronto

Da pochi giorni è ufficialmente disponibile l’attesissimo aggiornamento next-gen di The Witcher 3, con diverse ottimizzazioni e miglioramenti grafici per godersi al meglio il capolavoro open world di CD Projekt su PS5 e Xbox Series X.

Ricordiamo che naturalmente l’update è interamente gratuito per chiunque possedesse già una copia originale del gioco (per tutti gli altri, potete prenotare la Complete Edition su Amazon) e offre la possibilità di giocare l’ultima avventura di Geralt sia in modalità Ray Tracing che nella modalità prestazioni.

Ovviamente questo non significa che gli update correttivi siano finiti: CD Projekt è infatti particolarmente attenta ai feedback degli utenti e, proprio pochi giorni fa, ha rilasciato il secondo aggiornamento per le edizioni next-gen.

Tuttavia, c’è una domanda che incuriosisce i fan, che magari possiedono entrambe le piattaforme di ultima generazione: The Witcher 3 next-gen gira meglio su PS5 o su Xbox Series X?

Gli esperti di Digital Foundry hanno deciso di rispondere a questa domanda con un nuovo interessante videoconfronto (via Game Rant), che ci permette di scoprire nel dettaglio tutte le differenze tra le versioni sulle console di casa Sony e Microsoft: ve lo riproporremo di seguito.

Come avrete avuto modo di osservare, le differenze tra le due versioni sono davvero minime e dimostrano un lavoro davvero ben realizzato su tutte le versioni di The Witcher 3. In ogni caso, il confronto ci ha permesso di scoprire alcune piccole differenze da tenere in considerazione.

Se siete giocatori che apprezzano in particolar modo la modalità Performance, l’analisi ci svela che su PS5 il gioco appare più stabile e in grado di mantenere più a lungo i 60FPS fissi, mentre su Series X sono stati riscontrati cali leggermente più frequenti.

Tuttavia, se invece preferite godervi l’open world con i dettagli grafici offerti dal Ray Tracing, allora la versione migliore diventa Xbox Series X: rispetto a PS5, sembra infatti che la console di casa Microsoft sia in grado di mantenere più stabilmente i 30FPS fissi.

In ogni caso, qualunque sia la vostra scelta, non esistono davvero versioni “inferiori” e dovreste essere in grado di godervi la vostra avventura su qualunque piattaforma e con tutte le impostazioni grafiche.

Come ulteriore conferma dell’incredibile lavoro svolto da CD Projekt, segnaliamo che l’aggiornamento next-gen è riuscito a superare nella classifica dell’anno di Metacritic anche il bellissimo God of War Ragnarok, diventando il secondo miglior gioco PS5 del 2023.