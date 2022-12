The Witcher 3 next-gen ha battuto anche God of War Ragnarok su PS5

CD Projekt RED ha da poco rilasciato l’aggiornamento next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt, riportando in cima alle classifiche di gradimento il grande classico fantasy.

Il gioco di ruolo d’azione uscito nella passata generazione, che trovate anche su Amazon, è stato riproposto pochi giorni fa su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC.

Nella nostra recensione pubblicata su SpazioGames,it vi abbiamo spiegato che il gioco «è tutt’oggi un action RPG maestoso e godibile, capace di trascinarvi tra gli orrori del Continente per non voler più andare via. Vestire i panni di Geralt in questo porting di nuova generazione permette di vivere tutto il pacchetto dall’inizio alla fine nella sua versione migliore.»

Ora, dopo che The Witcher 3 ha riottenuto un importante primato ai “danni” di Elden Ring, è il turno del sorpasso anche di un altro big indiscusso, ossia God of War Ragnarok.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, The Witcher 3 in versione PS5 ha superato God of War Ragnarok ed è diventato quindi il secondo gioco per la console Sony con il voto più alto su Metacritic.

Se infatti sul noto aggregatore Elden Ring e The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition sono entrambi fissi a un punteggio di ben 96 su 100, Ragnarok invece deve accontentarsi “solo” si un 94 su 100.

Vale a dire che per soli due punto la “nuova” avventura di Geralt di Rivia in salsa next-gen è riuscita a scalzare l’avventura norrena di Kratos e Atreus dalla seconda posizione.

Restando in tema, come riportato nelle scorse settimane, il team di sviluppo polacco di CD Projekt RED ha spiegato in maniera davvero approfondita le motivazioni che rendono la versione PS5 del gioco a suo modo unica.

Ma non è tutto: se in ogni caso scoprire come gira The Witcher 3 in versione next-gen, vi consigliamo di dare un’occhiata anche all’ultima video comparativa.