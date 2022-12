The Witcher 3 next-gen, secondo aggiornamento disponibile: ecco cosa cambia

The Witcher 3 next-gen è uscito da poche settimane, e i giocatori – specie quelli PC – hanno purtroppo fatto fronte a vari problemi tecnici. Ora, CDPR ha pubblicato un secondo aggiornamento di notevole importanza.

Il classico uscito originariamente diversi anni fa, che trovate anche su Amazon, è stato difatti rimesso a lucido su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su personal computer.

Al lancio vari utenti avevano infatti segnalato in The Witcher 3 next-gen qualche bug di troppo in grado di accostarlo ai problemi che aveva Cyberpunk 2077 al Day One.

Ora, dopo il primo Hotfix rilasciato nei giorni scorsi, è il momento di un secondo update realmente importante e che correggerà altri problemi in corsa.

CD Projekt RED ha infatti usato nuovamente i suoi canali social per annunciare la disponibilità dell’Hotfix 2, un aggiornamento che porta altre correzioni e migliorie alla versione PC del noto gioco di ruolo fantasy.

Tra le novità, l’aggiornamento contribuisce a migliorare ulteriormente la stabilità complessiva del gioco, oltre a correzioni alla Photo Mode, alla localizzazione in lingua araba, ad alcuni bug legati alle armi e altro ancora.

Poco sotto, il tweet di CDPR che conferma la notizia.

We’ve released another hotfix for The Witcher 3: Wild Hunt on PC. It further improves the overall stability and introduces fixes to photo mode, Arabic language in the game, toxicity bug, Steam Deck and more. The game version won’t change. pic.twitter.com/Cz8NHE9jfs — The Witcher (@witchergame) December 22, 2022

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato che il titolo «è tutt’oggi un action RPG maestoso e godibile, capace di trascinarvi tra gli orrori del Continente per non voler più andare via. Vestire i panni di Geralt in questo porting di nuova generazione permette di vivere tutto il pacchetto dall’inizio alla fine nella sua versione migliore.»

Ma non solo: alcuni giorni fa The Witcher 3 su PS5 ha superato God of War Ragnarok ed è diventato il secondo gioco per la console Sony con il voto più alto su Metacritic.

Per concludere, gli sviluppatori hanno aggiunto nella nuova versione delle avventure di Geralt di Rivia anche la possibilità inedita di accarezzare il fidato destriero Rutilia: ne eravate al corrente?