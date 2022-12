The Witcher 3 next-gen gira peggio su una console: ecco il videoconfronto

CD Projekt ha svolto un lavoro eccezionale per gli aggiornamenti next-gen di The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X, che hanno permesso di riscoprire l’ultima avventura di Geralt con diversi miglioramenti, anche e soprattutto a livello tecnico.

Molte delle precedenti analisi non avevano però tenuto conto di un’ulteriore versione next-gen da prendere in considerazione: stiamo naturalmente parlando di Xbox Series S (la trovate in sconto su Amazon), la console più economica di casa Microsoft.

Dopo aver già analizzato nel dettaglio le differenze tra PS5 e Xbox Series X, gli esperti di Digital Foundry hanno voluto approfondire dunque anche la versione Series S, per scoprire se è davvero in grado di fornire prestazioni “next-gen”, anche se con qualche piccolo sacrificio in più.

Ebbene, come riportato da Pure Xbox, pare che questa versione abbia deluso gli esperti: anche se non è in grado — comprensibilmente — di replicare le stesse prestazioni, sembra che ci siano alcuni aspetti che meriterebbero maggiori attenzioni da CD Projekt.

Sembra infatti che la modalità qualità presenti alcuni input lag, per la verità presenti anche su Series X, ma che in questo caso sarebbero meno giustificati dal fatto che il ray tracing è assente. Tuttavia, proprio a causa della sua assenza, Xbox Series S è in grado di mantenere 30FPS stabili in ogni situazione, a differenza di Series X e PS5.

Ciò che ha causato le criticità maggiori è tuttavia la modalità prestazioni, che non riesce spesso a mantenere i 60FPS fissi e subisce diversi cali a 40FPS nelle situazioni più affollate.

Digital Foundry segnala che uno degli esempi più evidenti è la piazza di Novigrad, dove il calo di frame rate diventa davvero difficile da ignorare e dovrebbe essere sistemato il prima possibile dagli sviluppatori.

Se invece vi troverete in aree meno dense di personaggi non giocabili, la versione Xbox Series S di The Witcher 3 è in grado di mantenere molto più stabilmente le performance, suggerendo che si tratti principalmente di un problema legato all’ottimizzazione su un hardware inferiore.

Il responso finale di Digital Foundry è che la versione Series S è potenzialmente ottima, proprio come le due varianti, ma a differenza di Series X e PS5 c’è bisogno di qualche piccolo aggiornamento in più per sistemare i difetti di ottimizzazione, dato che per ora non gira all’altezza delle aspettative.

Insomma, per quanto si tratti comunque di una versione migliorata, ha attualmente prestazioni meno “consistenti” rispetto alle altre varianti console: considerando che CD Projekt ha già rilasciato ben due aggiornamenti next-gen, è possibile che presto gli sviluppatori si concentreranno maggiormente anche su questa edizioni.

L’update next-gen di The Witcher 3 resta comunque una release particolarmente memorabile per concludere il 2022, celebrata a dovere da un fan con dei controller a tema davvero spettacolari, realizzati anche su commissione.