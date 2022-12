The Witcher 3 next-gen è ancora più spettacolare con i controller a tema (grazie ai fan)

L’attesissimo aggiornamento next-gen di The Witcher 3 è ormai ufficialmente disponibile e consente di riscoprire il capolavoro di CD Projekt con performance e grafica migliorate, oltre a tanti piccoli cambiamenti che rendono l’esperienza ancora più entusiasmante.

L’ultima avventura di Geralt di Rivia (potete prenotare la Complete Edition su Amazon) è sicuramente uno dei prodotti videoludici più apprezzati dai fan negli ultimi anni: l’aggiornamento diventa dunque un’ottima scusa per poter tornare a rivivere una storia spettacolare.

Una produzione che, come vi abbiamo raccontato anche sulle nostre pagine, è stata ottimamente realizzata sia su PS5 che su Xbox Series X, ma che potrebbe diventare ancora migliore con un buon controller a tema personalizzato.

Game Rant ha dunque voluto segnalare l’impressionante lavoro dell’utente Reddit GriftyGamerGuy, che realizza controller personalizzati su commissione e che ha deciso di celebrare l’uscita di The Witcher 3 next-gen con due nuovi controller semplicemente meravigliosi.

Il fan ha infatti personalizzato i controller di PS5 e Xbox Series X trasformandoli in edizioni a tema The Witcher 3, con una colorazione bianca e grigia impreziosita da dettagli come i segni dei Witcher, il medaglione della Scuola del Lupo e anche il logo del gioco stesso.

Un lavoro talmente ben realizzato da sembrare addirittura un prodotto ufficiale, anche se naturalmente è realizzato a mano dall’utente: potete giudicare voi stessi dal post che vi allegheremo qui di seguito.

Molti altri fan hanno commentato con entusiasmo di fronte a tale lavoro, ricevendo poi conferma che GriftyGamerGuy è ben disposto a realizzare questi controller su commissione, invitando tutti gli utenti interessati a contattarlo privatamente per ricevere tutti i dettagli.

Siamo certi che questi controller siano il compagno di viaggio ideale per ogni Witcher che si rispetti: chissà che CD Projekt non possa scegliere di trarre ispirazione da questi lavori per realizzare nuovi prodotti ufficiali.

Del resto, vale la pena di ricordare che anche The Witcher 3 next-gen ha avuto un incredibile successo, che gli ha permesso di scalzare addirittura God of War Ragnarok e diventare il secondo miglior videogioco per PS5.

Se siete curiosi di scoprire anche voi l’ultima avventura di Geralt, o se avete semplicemente bisogno di un piccolo ripasso, vi invitiamo a consultare la nostra guida di The Witcher 3 in continuo aggiornamento.