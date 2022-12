The Witcher 3 next-gen, aggiornamento disponibile: ecco cosa cambia

The Witcher 3 next-gen è uscito da poco, nonostante i giocatori – specie quelli PC – siano incappati in numerosi problemi tecnici. Ora, CDPR ha pubblicato un nuovo aggiornamento atto a risolvere alcuni di questi grattacapi.

Al Day One, diversi utenti avevano infatti segnalato in The Witcher 3 next-gen qualche lamentela tecnica in grado di accostarlo ai problemi che aveva Cyberpunk 2077 al lancio.

Ora, dopo che lo sviluppatore polacco ha condiviso un elenco di problemi che stava attualmente esaminando, è il momento del primo Hotfix.

Con un post pubblicato via social, CD Projekt ha infatti confermato il rilascio di un importante update relativo alla versione PC di The Witcher 3 next-gen.

«Abbiamo appena rilasciato un hotfix per The Witcher 3 su PC, che dovrebbe migliorare la stabilità e le prestazioni generali e correggere gli overlay di GOG e Steam. La versione del gioco non cambierà», si legge nel post originale

E ancora, il messaggio prosegue: «I nostri team stanno lavorando per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco su tutte le piattaforme.» Poco sotto, il tweet che conferma la notizia.

