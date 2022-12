In The Witcher 3 next-gen è possibile accarezzare Rutilia, ma c’è un trucco

CD Projekt RED ha da poco rilasciato l’aggiornamento next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt, riportando in auge il classico fantasy amato da una legione di giocatori.

Il capolavoro uscito originariamente diversi anni fa, che trovate anche su Amazon, è stato infatti rimesso a lucido su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che il gioco «è tutt’oggi un action RPG maestoso e godibile, capace di trascinarvi tra gli orrori del Continente per non voler più andare via. Vestire i panni di Geralt in questo porting di nuova generazione permette di vivere tutto il pacchetto dall’inizio alla fine nella sua versione migliore.»

Ora, nonostante qualcuno abbia trovato qualche lamentela tecnica, sembra che The Witcher 3 abbia aggiunto la possibilità di accarezzare il nostro fidato destriero Rutilia.

Come riportato anche da Eurogamer, nella nuova versione next-gen di The Witcher 3 è possibile accarezzare Rutilia (il cui nome originale è Roach), il fidato destriero di Geralt, finora solo cavalcabile nonostante il forte legame che i giocatori formano con lei nel corso di ore e ore di gioco.

Ora, grazie alla recente patch di aggiornamento per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, Rutilia potrà ricevere l’amore e l’affetto che merita.

Attenzione, però: accarezzare il cavallo non sarà però un’azione eseguibile normalmente, visto che non c’è alcun pulsante a schermo da premere: difatti, i giocatori dovranno tenere premuto il pulsante di salto mentre si avvicinano a lei (e guardate come solleva la zampa in segno di apprezzamento!).

See how Roach raises leg in appreciation. pic.twitter.com/qtjvXQXNGv — Radek (@gamebowski) December 14, 2022

Si tratta senza dubbio alcuno di un’aggiunta affascinante, considerando anche che la possibilità di accarezzare Rutilia non è stata inclusa nelle note della patch del gioco.

CD Projekt RED ha in ogni caso lasciato intendere che nel gioco sono stati inseriti extra che non fanno parte delle note ufficiali, ma che i giocatori dovranno scoprire da soli (ed eccoci qua).

Restando in tema, sembra che The Witcher 3 abbia riottenuto un importante primato ai “danni” di Elden Ring, altro big del 2022.

Inoltre, se volete saperne di più su The Witcher 3 in chiave next-gen, vi consigliamo di dare un’occhiata anche a quest’ultima video comparativa.