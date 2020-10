The Witcher 3 è (ancora più) magico nelle immagini in-game scattate da un fotografo

Il Continente afflitto dalla guerra e decadente protagonista di The Witcher 3: Wild Hunt è uno scenario difficile da dimenticare. Le lande paludose di Velen, dove serpeggiano creature pronte a sfoderare le loro zanne, o la calma apparente di Bianco Frutteto sono rimaste nell’immaginario dei videogiocatori, proprio come le mura fredde ma accoglienti di Kaer Morhen, a cinque anni dall’uscita, così come sono state tratteggiate da CD Projekt RED.

Cosa succede, allora, quando questi scenari, che mescolano la bellezza e la letalità della natura – popolata da esseri per cui si rende necessaria l’esistenza stessa dei witcher – finiscono davanti all’occhio fotografico di Petri Levälahti, che per lavoro catturare screenshot promozionali dei videogiochi? Succede che otteniamo, come già successo per The Last of Us – Part II e Ghost of Tsushima, prospettive decisamente uniche e suggestive su Geralt, Ciri e il mondo che vivono.

Potete trovare di seguito gli scatti di Levälahti.

Vi ricordiamo che The Witcher 3: Wild Hunt è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Sappiamo anche che nel 2021 il gioco arriverà ufficialmente su PS5 e Xbox Series X|S con un aggiornamento gratuito per chi lo possiede già. Tutti gli altri, potranno portare a casa l’ottimizzata Complete Edition, che includerà anche le titaniche espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine.

CD Projekt RED è attualmente al lavoro su Cyberpunk 2077: avete già letto le ultime novità dal più recente Night City Wire?