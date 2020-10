Cyberpunk 2077, Night City Wire 4: i veicoli, le moto (e molto altro) in tutto il loro splendore

Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED è tornato a mostrarsi nel quarto Night City Wire, dedicato questa volta interamente ai veicoli che guideremo nel corso del gioco.

Non solo berline o auto di gran classe, ma anche vetture “economiche”, oltre alla auto business incluse vecchie glorie realmente esistenti (come le Porche 911, la macchina di Johnny Silverhand, la quale sarà vecchi di 100 anni). Le auto non sono solo diverse a livello estetico, ma restituiranno un feeling differente in base al modello.

Gli interni delle auto saranno molto dettagliati ed estremamente curati, con cruscotti tutti diversi: sono anche previste gare clandestine, parte importante delle attività secondarie del gioco.

Poco sotto, il video “Veicoli dal futuro”:

Gli sviluppatori hanno registrato un gran numero di suoni estremamente accurati, ottenuti registrando i suoni dal vivo (come il rumore degli pneumatici sul battistrada).

How many microphones does it take to make an in-game car sound believable?

Check out our awesome Sound Design Team in action! pic.twitter.com/ijD8ke6sLo

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 15, 2020