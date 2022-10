The Witcher Sirius potrebbe avere svelato una feature che vedremo nel gioco

La giornata di ieri, 4 ottobre, si è rivelata particolarmente ricca per i fan di The Witcher. A svelarlo è stata nientemeno che CD Projekt, la compagnia polacca che ha confermato i lavori su tre nuovi progetti dedicati alla saga.

La serie, nata dalla penna di Andrzej Sapkowski (su Amazon trovate i suoi libri), avrà quindi ancora molto da dire nel corso dei prossimi anni.

Confermato anche che parliamo dell’ «inizio di una nuova trilogia di The Witcher», quindi possiamo aspettarci grandi cose che andranno oltre le avventure di Geralt di Rivia.

Tra questi, anche il cosiddetto Project Sirius che – come riportato anche da Games Radar – potrebbe aver già svelato una feature presente nel gioco.

Project Sirius, come rivelato di recente, potrebbe infatti contenere paesaggi generati proceduralmente, perlomeno stando ad alcuni annunci di lavoro apparsi in rete in queste ore.

Sviluppato dallo studio The Molasses Flood, con sede nel Massachusetts, grazie anche al “supporto” di CDPR, Project Sirius – soprannominato anche The Witcher Sirius – è attualmente il nome in codice del gioco in arrivo, il quale si differenzierà dalle produzioni passate di CD Projekt e offrirà sia un’esperienza di gioco multigiocatore che un’esperienza per giocatore singolo.

Grazie a una serie di annunci di lavoro presso The Molasses Flood, possiamo forse farci un’idea più precisa del tipo di gioco che si sta delineando all’orizzonte.

Secondo la dicitura del lavoro di senior level designer, sembra che Sirius possa avere ambienti generati proceduralmente. Anche la posizione di lead level designer presenta una descrizione simile, che comprende una serie di livelli realizzati mano e procedurali.

Nella descrizione degli autori il gioco si presenta come:

«Un approccio innovativo all’universo di The Witcher che racconta una storia indimenticabile per i fan di The Witcher già esistenti e un nuovo pubblico».

The Witcher Sirius è ancora nelle prime fasi di sviluppo, quindi al momento non c’è molto altro da sapere. Ricordiamo in ogni caso che sempre ieri è stato annunciato anche un sequel di Cyberpunk 2077.