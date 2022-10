The Witcher Sirius punta ai fan della serie TV Netflix: ecco i primi dettagli

CD Projekt non ha nascosto di avere piani estremamente ambiziosi per i nuovi videogiochi di The Witcher, compresa non solo una nuova trilogia ma anche altri misteriosi titoli separati, come Project Sirius.

I dettagli svelati dallo studio di sviluppo non sono estremamente vasti, ma ciò che sappiamo è che questi nuovi titoli, pur essendo ambientati nello stesso universo videoludico, non proseguiranno la storia di Geralt di Rivia, ormai conclusasi con l’eccellente The Witcher 3 Wild Hunt (trovate l’edizione GOTY su Amazon).

Fino a questo momento sapevamo già che The Witcher Sirius vuole conquistare un nuovo pubblico, ma nelle scorse ore è stata proprio a CD Projekt a chiarire che cosa intendesse: l’obiettivo è catturare l’interesse dei fan della serie TV prodotta da Netflix e di chi non ha mai giocato un capitolo principale.

Questo non significa che vedremo le avventure del Geralt interpretato da Henry Cavill in formato videoludico, ma semplicemente che il nuovo progetto vuole conquistare un pubblico che non è particolarmente interessato ai giochi di ruolo impegnativi. In altre parole, ai potenziali utenti che non hanno mai messo mano ai videogiochi di The Witcher.

Come riportato da GamesRadar+, un chiarimento più approfondito è arrivato dal business development di CD Projekt, Michał Nowakowski, durante una sessione Q&A, dove è anche arrivata una nota importante: nonostante ci sia la volontà di catturare quanti più fan possibili, non si tratterà di un gioco per smartphone.

«Posso dirvi con certezza che Project Sirius non è un gioco mobile. […] Vogliamo raggiungere persone che non stavamo necessariamente coinvolgendo con i giochi di The Witcher che abbiamo prodotto fino ad ora. Immaginate utenti che magari hanno guardato la serie TV ma a cui non piace necessariamente giocare RPG hardcore per adulti e con temi cupi. Questa è la nostra linea di pensiero [per Sirius]».

Mentre Project Solaris, la cui uscita potrebbe arrivare soltanto tra diversi anni, intende continuare a tutti gli effetti la saga di giochi principali di The Witcher, Project Sirius vuole essere un progetto innovativo e diverso dagli standard, che mira a conquistare un pubblico molto più ampio e che non sia necessariamente un fan della serie, magari avendola conosciuta solo grazie alla serie televisiva.

Non sappiamo ancora in che modo tutto questo si tradurrà in termini di gameplay, anche se il team potrebbe aver già svelato la presenza di livelli generati proceduralmente. Non appena avremo ulteriori informazioni al riguardo, vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine.