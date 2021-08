The Witcher 3, i fan hanno svelato una loro preferenza (davvero unica)

The Witcher 3 Wild Hunt è divenuto col tempo un grande classico del genere, tanto che l’attesa per l’uscita della Complete Edition per console next-gen PS5 e Xbox Series X|S, inizia a farsi sentire e i fan hanno trovato un modo per ingannare l’attesa.

Come forse saprete, la terza avventura di Geralt di Rivia sarà presto riproposta in un’edizione con tante novità, inclusi DLC inediti ispirati alla serie Netflix.

Incredibile come la febbrile attesa dei fan si sia tramutata in una due “falsi” DLC che meritano di essere visti, specie per la loro originalità.

Del resto, ricordiamo anche che i nuovi contenuti giocabili non sono previsti solo su PS5, Xbox Series X|S e PC, ma anche su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One.

I romanzi di Andrzej Sapkowski (e di conseguenza i giochi CD Projekt RED) non solo descrivono nel dettaglio il personaggio di Geralt, ma anche il mondo, la gente che lo popola, i mostri e le varie fazioni.

Tra queste, troviamo appunto i Witcher, umani geneticamente mutati che cacciano mostri per vivere. Un post su Reddit sta ora facendo discutere ardentemente i fan: quale delle scuole per diventare Strigo è la migliore in assoluto?

Come riportano anche da GameRant, un post dell’utente KingDingerLingZero ha diviso i fan in base a quale scuola Witcher sia per loro la migliore.

Il post stesso mostra un’immagine raffigurante i medaglioni delle scuole del Lupo, Manticora, Gatto, Orso, Grifone e Vipera creati da Lale Workshop.

Inutile dire che gli appassionati si sono divisi come non mai: c’è chi preferisce l’Orso, per alcune palesi somiglianze con vari elementi di Dungeons & Dragons, mentre altri sembrano propendere per la scuola Grifone, altrettanto intrigante.

Anche la scuola Gatto sembra avere un gran numero di sostenitori, sebbene quella più popolare in assoluto è una e una soltanto: la scuola del Lupo.

La cosa non sorprende più di tanto, considerando che si tratta della scuola a cui apparteneva Geralt, protagonista indiscusso della serie The Witcher.

Avete già visto anche che il terzo capitolo della saga di CD Projekt ha ricevuto a suo modo una versione next-gen in 8K che è davvero spettacolare?

Ma non solo: recuperate anche la nostra recensione di The Witcher Nightmare of the Wolf, il prequel animato disponibile sul catalogo streaming di Netflix da poche settimane.

Infine, avete letto anche che un giocatore di Wild Hunt ha scoperto una quest davvero rara, che molti non hanno scovato nemmeno dopo un gran numero di ore di gioco?