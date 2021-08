The Witcher 3 ha già una versione next-gen (ed è uno spettacolo 8K)

The Witcher 3 Wild Hunt riceverà una nuova versione next-gen quest’anno, ma c’è chi si sta dando da fare per non allungare così tanto i tempi.

Il gioco di ruolo più acclamato dai creatori di Cyberpunk 2077 continua a far parlare di sé nonostante siano passati anni dal suo lancio, e soprattutto ad essere sempre più gradevole da un punto di vista estetico.

A contribuire alla grande popolarità della saga è stata indubbiamente la serie Netflix, ormai ad un passo dalla seconda stagione.

Da questa prospettiva, c’è tanto altro materiale in arrivo se siete appassionati alle vicende di Geralt e soci, tra cui un’altra serie prequel.

Mentre aspettiamo la veste next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt, però, i fan del gioco originale si stanno dando da fare per sopperire alle tempistiche naturali richieste da CD Projekt.

In particolare, Digital Dreams ha pubblicato un nuovo video in cui ha mostrato il titolo girare addirittura alla risoluzione 8K.

Questo risultato è stato raggiunto utilizzando oltre 50 mod, non ricorrendo però alla Reshade Ray Tracing Mod, bensì alla versione beta della Willy Wonka’s Lighting Mod.

Questa mod per l’illuminazione ha il vantaggio di essere più leggera, il che le consente di girare su un’ampia gamma di configurazioni e GPU.

Ciò va però a scapito dell’effettistica, con in particolare del post-processing cui sarà necessario rinunciare per far sì che funzioni, come segnalato da DSOGaming.

Ad ogni modo, la risoluzione 8K è di certo una pietanza ghiotta, e – a patto di potervela permettere – garantisce uno spettacolo sontuoso.

È da notare come anche la versione next-gen ufficiale sarà compatibile con le mod, nel caso proprio non voleste rinunciare a questa risoluzione esagerata.

La nuova edizione presenterà un look inedito ispirato proprio alla serie Netflix e dei contenuti inediti progettati sulla sua base.

Questo DLC verrà garantito non soltanto ai giocatori muniti di PS5 e Xbox Series X|S, come chiarito a latere da CD Projekt.