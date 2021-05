The Witcher 3 next-gen dirà sì alle mod PC

The Witcher 3: Wild Hunt è un gioco forse non recentissimo, ma in grado ancora di appassionare centinaia di giocatori grazie al suo mix perfetto tra azione e gioco di ruolo fantasy.

Il titolo di CD Projekt RED è infatti una delle migliori esperienze della passata generazione sia su console che su PC, sebbene i giocatori in possesso di un personal computer abbiano con gli anni beneficiato di un gran numero di mod.

A settembre dello scorso anno, il team polacco ha in ogni caso annunciato che il suo The Witcher 3: Wild Hunt era in sviluppo anche per la nuova generazione di console.

Il titolo, uscito originariamente nel 2015, sarà ottimizzato per sfruttare la potenza hardware di Xbox Series X e PlayStation 5.

Ora, la redazione di Kotaku ha contattato CD Projekt, la quale ha confermato di essere interessata a includere nell’edizione next-gen di The Witcher 3 un certo numero di mod tratte proprio dalla versione PC.

Ecco il messaggio originale pubblicato dai nostri colleghi statunitensi:

Oltre ai nostri sforzi di sviluppo sulla prossima versione di nuova generazione di The Witcher 3: Wild Hunt per Xbox Series X | S, PlayStation 5 e PC, siamo anche in trattative con i creatori di varie mod per la versione 2015 del gioco.

Al momento, tuttavia, non sembrano ancora accordi vincolanti tra le due parti parti. Vi terremo aggiornati.

Vero anche che con la roadmap dei contenuti per il 2021, CD Projekt ha ampiamente dimostrato di stare realizzando nuovi contenuti dedicati sia al franchise di The Witcher che di Cyberpunk 2077.

Chissà se infatti l’edizione next-gen delle avventure di Geralt serva da viatico al tanto atteso The Witcher 4, il quale dovrebbe essere attualmente in lavorazione.

Nel mentre, i fan potranno in ogni caso ingannare l’attesa con la seconda stagione della serie Netflix dedicata alle avventure del witcher interpretato da Henry Cavill.