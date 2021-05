The Witcher 2 in post-produzione, la showrunner anticipa cose clamorose

La stagione 2 di The Witcher, la serie attesa su Netflix e ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski, sta finalmente per arrivare.

Lo show da cui è stato tratto anche il capolavoro fantasy di CD Projekt RED, porterà avanti la storia di Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill.

Ora che le riprese sono terminate (tanto che abbiamo anche una finestra di uscita), il team di produzione è a Londra per lavorare alla post-produzione della seconda stagione.

Per l’occasione, come riportato anche da GameSpot, la showrunner Lauren S. Hissrich ha parlato su Twitter circa il fatto che la Stagione 2 della serie è quasi arrivata al traguardo e che sarà davvero clamorosa:

Back in London. Back in the (small dark loud) rooms where it happens. That's right, we're deep into post-production on #TheWitcher S2, and I'm so fucking excited. ❤️⚔️🐺

