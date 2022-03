The Quarry sarà il sequel spirituale di Until Dawn, afferma Supermassive

Poche ore fa abbiamo visto The Quarry, il nuovo progetto di Supermassive Games che, neanche a dirlo, sarà ovviamente un videogioco horror.

D’altronde gli autori di Until Dawn hanno fatto delle avventure inquietanti il loro marchio di fabbrica, in varie declinazioni possibili.

Come quelle messe in scena nella The Dark Pictures Anthology, la serie di videogiochi horror di cui fa parte anche l’ultimo House of Ashes, di cui vi abbiamo parlato.

Un reveal, quello di The Quarry, annunciato a sorpresa ieri, dopo un po’ di rumor e qualche indiscrezione generale.

Una delle cose che più ci ha sorpreso di The Quarry è che non fosse parte della The Dark Pictures Anthology, nonostante Supermassive Games non l’abbia ancora conclusa.

Considerato quanto impegno sia stato, e verrà, profuso all’interno di questa serie, è curioso vedere che il team si sia impegnato anche in videogiochi che non ne fanno parte.

Come abbiamo visto qualche ora fa, The Quarry sembra effettivamente molto distante dai toni dell’antologia di videogiochi e, ai microfoni di IGN US, il team ha spiegato il perché.

Will Byles, director del titolo, ha specificato che The Dark Pictures Anthology ha la peculiarità di essere composta da esperienze più brevi, ma che escono con una cadenza più elevata.

Ma The Quarry, come Until Dawn, sarà invece un’esperienza più corposa ispirata ai trope tradizionali degli horror:

«È molto più leggero. Ha un sacco di quelle cose strane ed auto-referenziali come Scream dove tutti conosciamo le regole, e le regole sono “non aprire quella porta”, o “quando c’è una botola con un rumore dietro, lasciala stare”»

Insoma pare proprio che, se siete orfani dell’avventura horror uscita nei primi anni di PlayStation 4, questo nuovo progetto farà decisamente al caso vostro.

Until Dawn è stato rielaborato, di recente, anche per PlayStation 5, ma senza una vera novità in quanto a performance tecniche.

Se volete sapere tutto su The Quarry, invece, qui trovate la notizia sul reveal di qualche ora fa.