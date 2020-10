Until Dawn, caricamenti fulminei in vista di PS5? Non proprio

Negli ultimi giorni, abbiamo visto crescere il trend dei giochi PS4 aggiornati per supportare tempi di caricamento notevolmente ridotti rispetto alle uscite originali.

Questo è stato connesso ad una sorta di preparazione al supporto per PS5, una console che batterà molto sulla velocità di fruizione dei contenuti grazie al suo nuovo SSD.

Right, so it appears these #PS5 B/C updates that #PS4 games are getting are even having a huge effect on load times on the current gen system.

Case in point: #UntilDawn on #PS4 now doesn't load at all. This tech must have been used in #GhostOfTsushima ??

Very impressive! pic.twitter.com/9myqT4mK9D

— Craig – VDZE Media 視覺 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🎃 (@VizualDze) October 25, 2020