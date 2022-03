The Quarry, il teen-horror con un cast stellare si mostra

The Quarry è il nome del nuovo progetto dei creatori di Until Dawn, un horror di stampo cinematografico che sembra essere davvero promettente.

Supermassive Games, autori di The Dark Pictures Anthology (serie di videogiochi horror a capitoli autoconclusivi) hanno deciso di tornare a lavorare su un progetto singolo davvero ambizioso.

Del resto, dopo il successo di House of Ashes, l’attesa verso il nuovo progetto del team di sviluppo era molto alta, specie dopo l’annuncio di ieri.

Come promesso nelle scorse ore, infatti, è ora il turno di ammirare The Quarry in azione, scoprendone i primi dettagli.

Via comunicato stampa, 2K e Supermassive Games hanno spiegato che nel gioco ogni nostra scelta, grande o piccola, modella la nostra storia e determina chi vive per raccontare la storia.

La trama ufficiale del titolo recita:

Quando il sole tramonta sull’ultimo giorno di campo estivo, gli animatori adolescenti di Hackett’s Quarry danno una festa. Niente ragazzi. Niente adulti. Nessuna regola. Le cose prendono rapidamente una brutta piega. Inseguiti da gente del posto insanguinata e da qualcosa di molto più sinistro, i piani di festa degli adolescenti si trasformano in un’imprevedibile notte di orrore. Battute amichevoli e flirt lasciano il posto a decisioni di vita o di morte, mentre le relazioni si costruiscono o si rompono sotto la tensione di scelte inimmaginabili.

The Quarry permetterà di giocare nei panni di ognuno dei nove animatori del campo in un racconto cinematografico, dove ogni scelta plasma la storia con una rete di possibilità. Poco sotto, il trailer.

Nel cast figurano David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lance Henriksen (Aliens), Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street) e molti altri ancora.

The Quarry verrà rilasciato il 10 giugno 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e piattaforma PC.

