The Quarry, domani vedremo il nuovo horror dei creatori di Until Dawn

The Quarry è il nuovo progetto dei creatori di Until Dawn e, neanche a farlo a posta, si stratta di un nuovo horror di stampo cinematografico.

Supermassive Games è stata di recente molto impegnata nella creazione della The Dark Pictures Anthology, una serie di videogiochi horror autoconclusivi.

Un progetto molto ambizioso ed interessante che, tra alti e bassi, ha saputo raccontare storie molto particolari come quella di House of Ashes, l’ultimo capitolo uscito.

Di The Quarry non sappiamo nulla se non che, appunto, esiste. Ma l’abbiamo appreso in maniera molto fugace tramite delle indiscrezioni qualche settimana fa.

Ma l’attesa è finita perché, come è stato annunciato direttamente dagli sviluppatori su Twitter, domani vedremo per la prima volta il nuovo progetto dei creatori di Until Dawn.

Ecco il tweet in questione:

" ' ." Watch the reveal of #TheQuarry, our all-new horror experience published by @2K, coming this Summer. TOMORROW @ 9am PT | 12pm ET | 4pm GMT

️ https://t.co/5dwC0v2hNS pic.twitter.com/XEtwKbmy27 — Supermassive Games (@SuperMGames) March 16, 2022

Con un brevissimo teaser a corredo, The Quarry sembra un horror fortemente ispirato al cinema di genere degli anni ’80. O almeno il logo, che richiama fortemente l’estetica di quel periodo.

Il titolo non è chiaramente legato alla The Dark Pictures Anthology, visto che non viene menzionata la serie in alcun modo.

La trama sembra incentrata intorno ad un incidente stradale fatto da alcuni ragazzi che, durante un viaggio in auto verso un campo estivo, si ritrovano di fronte qualcosa di molto particolare. Il tutto legato ad una strana cava dove, sicuramente, vedremo mostri ed altre cose terribili.

Il titolo horror verrà svelato domani, il 17 marzo alle ore 17.00 con un evento speciale. Ovviamente non mancheremo di informarvi su tutto quello che verrà svelato da Supermassive Games e 2K, che sarà il publisher del progetto.

Until Dawn è stato rielaborato, di recente, anche per PlayStation 5, ma senza una vera novità in quanto a performance tecniche.

Domani è una giornata di reveal, a quanto pare, perché anche Hogwarts Legacy si farà vedere con uno State of Play speciale.