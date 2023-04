The Lord of the Rings Gollum, una parte del doppiaggio sarà a pagamento

The Lord of the Rings Gollum si prepara al lancio e, come di consueto, arrivano anche le informazioni sulle edizioni da collezione con gli altrettanto consueti bonus. Stavolta tocca al doppiaggio.

Il videogioco ispirato all’epopea fantasy più famosa di sempre, che potete acquistare su Amazon, aveva suscitato molta attenzione proprio per il suo protagonista.

Ci è voluto un po’, e un sacco di rinvii, ma è il momento di mettere mano alla nuova avventura ambientata nel mondo fantasy di J.R.R. Tolkien.

Di recente abbiamo provato con mano The Lord of the Rings Gollum, scoprendo che si tratta di un Prince of Persia nella Terra di Mezzo tra l’altro.

Il gioco è pronto, il team di sviluppo ha pubblicato il trailer per i preordini e, contestualmente, anche le prime informazioni sull’edizione da collezione.

La Precious Edition, che non poteva chiamarsi in altro modo, di The Lord of the Rings Gollum avrà la solita serie di bonus esclusivi tra cui, purtroppo, una parte del doppiaggio.

Come sottolinea The Gamer, infatti, se fate attenzione ai bonus esposti nel video qui sopra viene menzionato il doppiaggio Sindarin come esclusivo dell’edizione prestigiosa.

Il linguaggio tipico degli elfi, quindi, sarà esclusiva di chi acquisterà The Lord of the Rings Gollum: Precious Edition, che verrà venduta ad un prezzo maggiore.

Per quanto riguarda l’esclusivo doppiaggio, la descrizione del prodotto lo descrive come un “doppiaggio aggiuntivo nella lingua elfica del Sindarin, realizzato da professionisti e realizzato per i fan accaniti della Terra di Mezzo che vogliono immergersi ancora di più mentre esplorano il mondo di Tolkien”.

Tuttavia pare che il DLC non possa essere acquistato singolarmente, ma è possibile utilizzare questo doppiaggio solamente acquistando la Precious Edition, e in nessun’altro modo.

Sebbene i personaggi elfici saranno comunque doppiati in inglese, non è un bonus molto elegante da mettere a pagamento, considerato quanto il coinvolgimento sia importante in prodotti del genere.

Intanto c’è un altro gioco in uscita per i fan di Tolkien, anche gratis tra l’altro, ed ha una data di uscita definitiva.

Per altro stanno arrivando anche altri progetti legati al Signore degli Anelli, che aspettiamo di vedere prima o poi. Mentre il franchise nato dall’opera di J.R.R. Tolkien potrebbe non lasciarsi sfuggire l’occasione di arrivare anche in Fortnite.