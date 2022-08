Il Signore degli Anelli, annunciato un nuovo gioco con lo studio della trilogia cinematografica

Il Signore degli Anelli sta per tornare sulle scene videoludiche con un nuovo grande gioco: l’annuncio è arrivato a sorpresa nelle scorse ore e si preannuncia decisamente ambiziosa, grazie a una collaborazione da non sottovalutare.

Il franchise fantasy per eccellenza ha ricevuto diversi adattamenti di successo, come il recente L’Ombra della Guerra (trovate la Definitive Edition in consegna rapida su Amazon), ma la prossima avventura sarà curata anche da uno studio che ha contribuito al successo della celebre trilogia cinematografica.

Il publisher Private Division ha infatti annunciato che il nuovo gioco dedicato a Lord of the Rings sarà infatti curato in collaborazione con Weta Workshop: si tratta della celebre compagnia che ha creato molte delle celebri location utilizzate nei film, come Minas Tirith e la Torre di Sauron (via GamesRadar+).

La compagnia ha inaugurato un suo studio di sviluppo videoludico nel 2014: negli scorsi mesi aveva anticipato di essere al lavoro su un gioco relativo a una IP molto importante, che oggi sappiamo essere proprio l’adattamento videoludico della celebre saga fantasy.

Al momento non sappiamo molti dettagli su questa nuova attesa produzione, ma il publisher ha anticipato che il nuovo gioco sarà ambientato «nell’universo letterario della Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien».

Dovrebbe dunque prendere fortemente ispirazione dai romanzi originali e non da ulteriori adattamenti, come la saga cinematografica a cui ha contribuito proprio la stessa Weta Workshop.

Non è stata neanche annunciata una data di lancio definitiva, anche se dalle informazioni presenti nel comunicato ufficiale sembra che gli sviluppatori si aspettino una release durante l’anno fiscale 2024.

L’uscita dovrebbe dunque essere prevista per i primi mesi del 2024, ma vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine non appena saremo in grado di darvi ulteriori notizie su questo interessante nuovo progetto.

Vi ricordiamo che non si tratta dell’unico videogioco in uscita tratto dall’universo di J.R.R. Tolkien: tra i titoli più attesi c’è infatti anche The Lord of the Rings Gollum, recentemente rinviato al 2023.

Anche Electronic Arts sta preparando l’uscita di un nuovo adattamento videoludico, che sarà gratis per tutti e caratterizzato da una narrazione coinvolgente.

In attesa di poter scoprire le prime immagini ufficiali del nuovo capitolo de Il Signore degli Anelli, alcuni fan hanno già provato a immaginare come sarebbe la saga su console next-gen con Unreal Engine 5.