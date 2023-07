Gollum sarà anche orribile, ma alcuni fan non smettono di giocarci

A volte un videogioco può riuscire a trovare un mercato inaspettato non solo se si dimostra essere di qualità eccelsa, ma perfino se si dimostra uno dei peggiori prodotti disponibili sul mercato: è il caso clamoroso di The Lord of the Rings Gollum, che proprio grazie alla sua pessima reputazione sta riuscendo a trovare una seconda vita.

Il titolo di Daedalic Entertainment è afflitto da diversi problemi (se volete dargli una chance, per qualche motivo, lo trovate su Amazon) ed è diventato oggetto di prese in giro e meme da parte di molti appassionati.

Un prodotto riuscito così male da aver perfino spinto lo studio a smettere di sviluppare videogiochi, ma che proprio per questo è riuscito a conquistare alcuni speedrunner, che in queste ore stanno lottando per riuscire a completarlo nel minor tempo possibile.

Come riportato da Kotaku, è stata proprio la reputazione di The Lord of the Rings Gollum ad averlo eletto come fenomeno del momento tra alcuni speedrunner, attualmente alla ricerca di glitch in grado di saltare diverse parti della storia.

Due giocatori in particolare, EZScape e wrldwidewasteland, hanno deciso di sfidarsi a colpi di run per scoprire chi è in grado di completare il titolo nel minor tempo possibile: al momento il vincitore è EZScape con un impressionante punteggio di 2 ore e 53 minuti, contro un tempo di poco inferiore alle 8 ore.

L'aspetto più curioso è che l'attuale detentore del record mondiale non si è divertito per nulla nel compiere questa impresa, ammettendo perfino in diretta che si tratta di «un gioco di m****».

E considerato che, come vi abbiamo segnalato in un nostro articolo dedicato, The Lord of the Rings Gollum è attualmente il peggior gioco uscito nel 2023, siamo certi che altri speedrunner decideranno di mettersi alla prova: insomma, lo sfortunato titolo di Daedalic potrebbe tornare a vivere per motivi che gli sviluppatori non potevano mai immaginare — o augurarsi.

Se volete scoprire più nel dettaglio che cosa è andato storto — o meglio, capire se c'è qualcosa che ha funzionato — non possiamo che lasciarvi alla nostra recensione dedicata.