Il Signore degli Anelli, il nuovo videogioco gratis ha una data di uscita!

Il Signore degli Anelli sta tornando ad espandersi anche nei videogiochi, e Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth ha finalmente una data di uscita.

Mentre anche Gollum farà la sua comparsa nei videogiochi, con il titolo solista a lui dedicato che potete già preordinare su Amazon.

The Lord of the Rings Gollum è stato anche rinviato alcune volte, ma il destino dell’hobbit corrotto andrà comunque avanti come previsto.

Di recente l’abbiamo finalmente provato e, probabilmente, si tratterà di una produzione che lascerà ben più di una sorpresa ai fan del Signore degli Anelli.

Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth era stato svelato per la prima volta poco più di un anno fa, e ora finalmente possiamo sapere quando dovremo attenderlo.

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth è realizzato in collaborazione con Middle-earth Enterprises, come suggerisce l’immagine, e sarà ‘esclusivamente ispirato alla Terra di Mezzo come descritta nelle opere letterarie di J.R.R. Tolkien‘, secondo il chief brand and licensing officer Fredrica Drotos.

Heroes of Middle-earth sarà quindi apparentemente caratterizzato da una ‘narrazione coinvolgente, combattimento a turni, sistemi di raccolta profondi e un ampio roster di personaggio, sia da Il Signore degli Anelli che da Lo Hobbit.

Il titolo è ad opera di Capital Games, che ha anche rilasciato e attualmente supporta Star Wars: Galaxy Of Heroes, un gioco di ruolo a turni con personaggi provenienti da tutto l’universo di Star Wars.

Ora, come riporta Gamespot, il titolo sarà lanciato sui dispositivi mobile a partire dal 10 maggio 2023. Potete già registrarvi per il download quando sarà disponibile, sia su dispositivi iOS che Android negli store relativi.

Per altro stanno arrivando anche altri progetti legati al Signore degli Anelli, che aspettiamo di vedere prima o poi. Mentre il franchise nato dall’opera di J.R.R. Tolkien potrebbe non lasciarsi sfuggire l’occasione di arrivare anche in Fortnite.