Aspettavate The Lord of the Rings Gollum? Ovviamente è stato rinviato

The Lord of the Rings Gollum è un progetto annunciato tanto tempo fa e, come tanti altri progetti dalla lunga storia, anche lui non poteva non subire l’ormai classico rinvio.

Il videogioco ispirato all’epopea fantasy più famosa di sempre, che potete acquistare su Amazon, aveva suscitato molta attenzione proprio per il suo protagonista.

E dopo tanta attesa i fan avevano anche una data di uscita annunciata ufficialmente, piazzata per l’1 settembre 2022 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S e PC.

Di recente The Lord of the Rings Gollum era tornato anche a farsi vedere con un trailer carico d’atmosfera, per ringalluzzire l’attenzione dei fan.

La quale, probabilmente, ora crollerà in un baratro più profondo delle oscurità del Monte Fato.

Come riportato dai canali ufficiali del gioco, The Lord of the Rings Gollum è stato rinviato a data da destinarsi.

Ecco il tweet ufficiale, con successivo comunicato tradotto da noi:

«Prima di tutto, vorremmo ringraziare tutti voi per la vostra pazienza e supporto finora. Negli ultimi anni, il nostro team ha lavorato duramente per portarvi una storia straordinaria in un mondo mozzafiato, pieno di magia e meraviglia. Ci dedichiamo a soddisfare le aspettative della nostra community, e a scoprire la storia non raccontata di Gollum in un modo che onori la visione di J.R.R. Tolkien. Detto questo, per offrire la migliore esperienza possibile, abbiamo deciso di posticipare di qualche mese l’uscita di The Lord of the Rings: Gollum. Vi aggiorneremo con una tempistica esatta nel prossimo futuro. Siamo grati per la nostra community appassionata e non vediamo l’ora di condividere presto questa avventura unica con voi!»

La buona notizia è che il rinvio serve a migliorare il gioco che, effettivamente, ne aveva bisogno.

La brutta notizia è che è sparita la data di uscita e, considerato che doveva arrivare il 1 settembre, “qualche mese” può significare tranquillamente il 2023.

The Lord of the Rings Gollum era stato rinviato più volte, ed è un peccato assistere ad un altro rinvio, nonostante le motivazioni siano nobili.

