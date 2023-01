The Lord of the Rings Gollum sta tornando: annunciata la finestra di lancio ufficiale

Sembra che il 2023 sarà finalmente l’anno giusto per poter mettere le mani sull’intrigante The Lord of the Rings Gollum, l’avventura stealth ispirata alla celebre saga letteraria di J.R.R. Tolkien: dopo una lunga atteso, il co-publisher Nacon ha infatti annunciato la sua finestra di lancio ufficiale.

Ricordiamo che questo prodotto che si allontanerà fortemente dalla forte componente action vista con L’Ombra della Guerra (trovate la Definitive Edition su Amazon), ma che ci porterà invece ad approfondire nel dettaglio uno dei personaggi più intriganti della saga.

Inizialmente previsto per lo scorso settembre, l’avventura di Gollum è stata oggetto di un rinvio a sorpresa dell’ultimo minuto: da allora c’è stato un silenzio assordante sullo sviluppo di questa produzione, colmato soltanto nelle scorse ore.

VGC segnala infatti un nuovo report finanziario di Nacon, che tra le tante informazioni disponibili segnala anche la nuova finestra di lancio di The Lord of the Rings Gollum: sarà ufficialmente disponibile nel periodo che va da aprile a settembre 2023.

Questo significa che l’ultima produzione di Deadalic Entertainment continua a non avere una data ufficiale definitiva, ma ci sarà un arco di tempo di circa 6 mesi per riuscire a stabilire un lancio più preciso.

Se l’uscita definitiva fosse confermata per il mese di settembre, significherebbe che si sarebbe reso necessario un potenziale rinvio di un anno rispetto alla precedente data annunciata, ma resta naturalmente in piedi la possibilità che possa anche essere rilasciato il prima possibile. Vi terremo naturalmente aggiornati non appena avremo ulteriori novità, ma i fan possono già iniziare a incrociare le dita.

Ricordiamo che The Lord of the Rings Gollum su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch e PC: l’action RPG con elementi stealth ci racconterà la storia di Gollum con eventi che si svolgeranno in parallelo rispetto a La Compagnia dell’Anello.

Un progetto dunque molto interessante per i più grandi fan della saga, con la speranza che il prodotto finale riesca a soddisfare gli utenti non solo da un punto di vista narrativo e della lore, ma anche e soprattutto del gameplay. Se siete curiosi di scoprirne di più, vi rimandiamo all’ultimo trailer ufficiale pubblicato lo scorso anno.