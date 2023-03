The Last of Us Stagione 2, quando inizieranno le riprese? Pedro Pascal è ottimista

La prima stagione di The Last of Us è ormai vicina alla sua conclusione, dato che mancano ormai soltanto due puntate prima di poter ri-scoprire come termineranno le prime avventure di Ellie e Joel.

Il grande successo ottenuto dallo show di HBO ha permesso di confermare in tempi estremamente rapidi l’arrivo della Stagione 2, che dovrebbe ispirarsi agli eventi narrati in The Last of Us Part II (lo trovate su Amazon).

L’inizio dei lavori potrebbe però essere molto più vicino del previsto, stando alle ultime informazioni ufficiale: in un’intervista rilasciata a Collider, l’attore Pedro Pascal — interprete di Joel — non ha infatti escluso che possano iniziare già nel 2023 stesso.

La star non ha ovviamente voluto dare una conferma certa per l’avvio delle riprese, ma ha lasciato intendere che ci sarebbero ottime possibilità per l’inizio della produzione.

Durante un’intervista che riguardava principalmente l’inizio della terza stagione di The Mandalorian, altro show che vede protagonista proprio Pedro Pascal, c’è stata infatti l’opportunità di domandare all’attore se ci fossero possibilità che le riprese di The Last of Us 2 potessero iniziare già da quest’anno, ricevendo una risposta molto interessante.

Dopo aver chiesto scherzosamente in che periodo dell’anno fossimo attualmente e aver ricevuto “conferma” che a breve entreremo nella stagione primaverile, l’interprete di Joel ha risposto in modo affermativo, dicendo che «c’è una possibilità» che le riprese inizino già nel 2023.

Da HBO non sono ancora arrivati commenti ufficiali sulla questione, ma se sarà effettivamente confermato l’avvio dei lavori per quest’anno, nei prossimi mesi dovremmo scoprire le prime interessanti novità a livello di casting, soprattutto per personaggi importanti come Abby.

Dina sarebbe invece già stata svelata, almeno secondo le teorie di molti appassionati: anche in questo caso non è però mai arrivata una conferma certa e vi terremo aggiornati se dovessero arrivare commenti ufficiali.

L’episodio 8 sarà ufficialmente disponibile in lingua originale dalla prossima settimana: molti fan si aspettano di vedere una scena particolarmente brutale, ma significativa soprattutto per la storia di Joel.

La nuova puntata è stata invece criticata da alcuni “fan” per via di una scena facilmente intuibile: Bella Ramsey ha deciso di rispondere per le rime a questi spettatori, evidenziando che solo perché lo show è post-apocalittico «non significa che i gay non esistano».