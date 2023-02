The Last of Us, i fan si aspettano «quella» scena nell’episodio 8

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us sta per arrivare all’episodio 8, preparandosi così al gran finale previsto nella nona puntata.

La serie racconta difatti la storia del gioco Naughty Dog (che potete rivivere nell’ottimo remake PS5 su Amazon, a prezzo notevole), inclusi gli eventi del DLC Left Behind.

Ora, mentre i fan si sono accorti di un Easter Egg di Uncharted presente nel settimo episodio, sembra invece che gli occhi siano puntati su un determinato momento dell’ottava puntata.

Come riportato anche su Games Radar, infatti, i fan di TLOU non vedono l’ora di vedere una celebre e brutale sequenza del gioco nell’episodio 8.

Attenzione! Seguono spoiler su The Last of Us. Se non conoscete le vicende della serie e volete rimanere all’oscuro di ciò che vi aspetta, fermatevi qui.

Mentre The Last of Us si avvicina al finale della prima stagione, il viaggio di Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) si fa ancora più teso.

Dal trailer dell’episodio 8, sappiamo che la coppia incontrerà un gruppo di personaggi molto familiari ai giocatori del gioco di Naughty Dog, lasciando i fan entusiasti di un momento in particolare.

Il prossimo episodio introdurrà infatti i cannibali di Silver Lake. Mentre Ellie cercherà disperatamente di aiutare Joel a rimanere in vita, si ritroverà suo malgrado sulla strada del sadico leader David e dei suoi scagnozzi.

Quando si rende conto che Ellie è in pericolo e nonostante le ferite, Joel ferito cerca di trovarla, rintracciando gli uomini di David e torturandoli. I giocatori fremono di vedere questo dettaglio di Joel portato in vita nello show, e alcuni commentano quanto sia importante mostrare quanto l’uomo si preoccupi per Ellie.

Su Reddit, un fan ha scritto: «Voglio vedere Joel completamente impazzito nel prossimo episodio. Capisco perfettamente il motivo per cui hanno attenuato la violenza nell’adattamento e sono d’accordo, ma se non vedremo l’ira di Joel sarò un po’ deluso. Ellie gli ha salvato la vita ed è importante mostrare che non gli importa nulla al mondo tranne che di lei, prima che arrivino in ospedale».

Un altro ha sottolineato che: «Spero che il personaggio di Troy Baker sia quello che interroga per scoprire dove David tiene Ellie. Voglio vedere un po’ di violenza tra Joel e Joel».

Restando in tema, ricordiamo che anche l’episodio 7 di The Last of Us è stato vittima di review bombing, con sorpresa di nessuno.

Ma non solo: le musiche utilizzate nella serie TV di HBO stanno causando problemi anche a chi carica video e fa dirette streaming.

Infine, sapevate che gli autori Craig Mazin e Neil Druckmann hanno promesso di farsi un tatuaggio molto particolare, in virtù del successo della serie?