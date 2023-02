The Last of Us, l’episodio 6 potrebbe aver introdotto un personaggio importante di Part II

Dopo una breve pausa durata all’incirca una settimana, causata dalla messa in onda anticipata della quinta puntata per “colpa” del Super Bowl, The Last of Us di HBO è ufficialmente tornato in onda con l’atteso episodio 6, che potrebbe aver anticipato novità importanti in vista della seconda stagione.

Dopo aver osservato la puntata, molti spettatori si sono infatti diretti sui social per cercare conferme sulla possibile comparsa di uno dei personaggi più importanti di Part II (lo trovate su Amazon), in una scena che dura però brevissimi istanti.

Anche la redazione di Forbes si è posta la stessa domanda, decidendo di approfondire la questione e sottolineando come mai siano anche loro convinti che Craig Mazin e Neil Druckmann potrebbero aver fatto questa importante anticipazione.

Un episodio che si è dimostrato particolarmente emozionante, come del resto molti fan avevano anticipato, ma che avrebbe dunque lasciato ai giocatori più attenti una piccola rivelazione a sorpresa.

Attenzione: da questo momento troverete spoiler sui contenuti dell’episodio 6 di The Last of Us. Se non volete rovinarvi la sorpresa, sconsigliamo di proseguire oltre la lettura.

In una scena ambientata a Jackson, è possibile vedere per un breve istante una ragazza che guarda con attenzione Ellie dalla distanza: sono stati in molti a pensare che quella potrebbe essere Dina, anche se il suo nome non è mai stato rivelato.

La redazione di Forbes ha indagato maggiormente sull’attrice Paolina van Kleef, indicata nei credit solamente come «la ragazza che osserva», sottolineando che effettivamente assomigli moltissimo a Dina. Tuttavia, sarà naturalmente da chiarire se alla fine sarà proprio lei a interpretare il personaggio nella Stagione 2, ambientata qualche anno in avanti, o se sarà selezionata un’altra attrice.

Il dibattito è diventato fin da subito virale sui social, al punto che «Quella era Dina?» è diventato immediatamente uno degli argomenti di tendenza su Twitter a pochi istanti dalla messa in onda della puntata.

Un’attenzione che non è passata inosservata al director Neil Druckmann, che ha risposto facendosi semplicemente una risata e commentando con un semplice «Vi voglio bene tutti».

Insomma, la domanda resta ancora senza risposta: quella era o non era davvero Dina? Con molta probabilità, potremo scoprirlo soltanto nei prossimi episodi o addirittura nella Stagione 2 stessa.

La seconda stagione sarà infatti ispirata agli eventi narrati in The Last of Us Part II, spesso oggetto di critiche da alcuni “fan” per via delle sue tematiche LGBTQ+, ma Ellie ha ammesso di non essere preoccupata dai potenziali attacchi.

Da parte nostra, ci auguriamo naturalmente di non dover assistere nuovamente a vicende come quella che hanno coinvolto l’attrice che ha prestato il volto ad Abby, che continua a ricevere minacce di morte a distanza di 2 anni dall’uscita del gioco.