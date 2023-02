The Last of Us, Bella Ramsey: «solo perché c’è l’apocalisse non significa che i gay non esistano»

Bella Ramsey, elogiata mille volte per la sua interpretazione di Ellie in The Last of Us, si è scagliata contro gli omofobi che non hanno visto di buon occhio la rappresentazione della storia d’amore nell’ultimo episodio, ossia l’ottavo.

Come saprete, la serie racconta la storia del gioco Naughty Dog, inclusi gli eventi del DLC Left Behind.

Alcune ore fa vi abbiamo reso noto che l’episodio 7 di The Last of Us è stato vittima di review-bombing, con sorpresa di nessuno a dire il vero.

Ora, come riportato anche da Gaming Bible, la Ramsey è tornata sull’argomento, rispondendo a chiare lettere ai detrattori (e senza mandarle a dire).

Attenzione! Seguono spoiler su The Last of Us. Se non conoscete le vicende della serie e volete rimanere all’oscuro di ciò che vi aspetta, fermatevi qui.

L’ultimo episodio di The Last of Us racconta la relazione tra Ellie e Riley prima la linea temporale classica degli eventi, ma a quanto pare la puntata è stata bersaglio di recensioni negative.

L’intesa tra Bella Ramsey e Storm Reid era decisamente adorabile, sebbene una parte di cosiddetti “fan” si è sentita offesa dalla presenza di relazioni gay e lesbiche nello show.

Ricordiamo loro che queste relazioni sono oltretutto presenti nel gioco e non sono per nessuna ragione al mondo un motivo valido per recensire negativamente un episodio senza una critica reale, obiettiva e comprensibile.

«Perché non dovrebbero esserci storie gay in uno show come questo?», ha dichiarato Ramsey in un’intervista a Sky News. «Sono molto contenta che HBO lo stia facendo, e so che era qualcosa a cui Craig [Mazin, il co-creatore dello show] teneva molto».

«È presente nel gioco, come la storie di Ellie e Riley e quella Bill e Frank, solo accennata nel gioco. Penso che sia davvero bello. Solo perché c’è l’apocalisse non significa che i gay non esistano».

