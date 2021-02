The Last of Us Serie TV: le reazioni degli attori (e del cast del gioco) sui social

Stanotte vi abbiamo rivelato che Pedro Pascal e Bella Ramsey saranno rispettivamente Joel ed Ellie nella serie TV dedicata al videogioco The Last of Us.

Le reazioni dei fan sul web non si sono fatte attendere, incluse quelle degli stessi Pascal e Ramsey (ufficializzando ancora una volta il loro ingaggio nello show targato HBO), attraverso i loro profili social personali.

Non importa cosa, troverai sempre qualcosa per cui combattere.

The Last of Us. Al confine dell’universo e ritorno. Resistere e sopravvivere.

Non è mancato neppure il commento di Ashley Johnson, interprete di Ellie nel gioco originale nel sequel uscito su PS4:

All hail the Lady of Bear Island 🙌 🙌 https://t.co/vtITIlOAjG

Anche Troy Baker, voce originale di Joel nei due capitoli della serie, ha espresso il suo entusiasmo:

F*ck. Yes.

Cannot wait to see what I learn about Joel from Pedro.

Buckle up, y’all. We goin for a ride. https://t.co/PTrIZ6W3TL

— Troy Baker (@TroyBakerVA) February 11, 2021