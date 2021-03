The Last of Us Serie TV, una ritrattista crea la versione di Pedro Pascal/Joel migliore di sempre

Come ormai saprete bene, Pedro Pascal e Bella Ramsey saranno Joel ed Ellie nella serie TV di The Last of Us, ispirata all’omonimo capolavoro targato Naughty Dog.

In molti hanno già provato a immaginare Pascal nei panni di Joel e la Ramsey in quelli di Ellie nello show targato HBO, inclusa la bravissima Alice X. Zhang.

Ora, però, è Julie – un’artista freelance danese di 23 anni specializzata in ritratti – a pubblicare quella che è possibile definire come una delle opere più fedeli di sempre relativamente a quello che (probabilmente) sarà il risultato finale che vedremo sul piccolo schermo nella serie di The Last of Us (via DualShockers).

My attempt at drawing what I think Pedro Pascal would look like as Joel from “The Last of Us” pic.twitter.com/MdK04HRrRp — Shoop (@Shuploc) February 28, 2021

Il mio tentativo di disegnare quello che immagino essere Pedro Pascal nei panni di Joel nella serie di “The Last of Us”.

Julie è riuscita a replicare lo sguardo e l’intensità della star di The Mandalorian, inclusa una scelta dei colori che non potrà non ricordare la palette scelta nel gioco. Tra le tante opere d’arte dedicate a Pascal nei panni di Joel, questa è di gran lunga la più dettagliata e intensa.

Ma non solo: alcuni giorni fa tale Stryder ha utilizzato la ben nota tecnica del deepfake per “rimpiazzare” i volti dei personaggi originali del gioco con quelli dei due attori scelti da HBO e Sony.

Il pilot della serie di The Last of Us sarà diretto da Kantemir Balagov. Lo show, prodotto anche da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog, sarà scritto e supervisionato da Craig Mazin (creatore di Chernobyl) e Neil Druckmann (ideatore del videogioco originale), assieme a Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Quzilbash e Carter Swan.