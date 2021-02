Serie TV di The Last of Us, ecco in un video deepfake Pascal e Ramsey come Joel ed Ellie

Avrete sicuramente sentito parlare della tecnologia nota come deepfake che, con qualche risvolto un po’ inquietante (se è utilizzata davvero bene, rende complicato distinguere qualsiasi contenuto vero da uno finto), permette di sostituire il volto di una persona con quello di un’altra.

Dal momento che siamo tutti curiosi di vedere come saranno rispettivamente Pedro Pascal come Joel e Bella Ramsey come Ellie nella serie TV di The Last of Us, ecco che così i ragazzi di DualShockers segnalano che qualcuno – un giocatore noto come Stryder – si è servito proprio delle tecniche di deepfake per sistemare i due attori, che avete già visto anche in Game of Thrones, nei loro ruoli per la serie HBO.

Bella Ramsey e Pedro Pascal nei panni di Ellie e Joel in un video deepfake

Il risultato, che propone alcune scene dall’originale The Last of Us di Naughty Dog, vi dà un’idea molto più definita, per quanto fan-made, del potenziale di entrambi nelle vesti dei protagonisti del franchise.

Questo video fa seguito alle altre opere dei fan (ma anche dei professionisti) che avevano provato a immaginare Pascal e Ramsey alle prese con la pandemia da Cordyceps: ve ne avevamo proposti alcuni qui e diversi erano riusciti a impressionare perfino Neil Druckmann.

Il director della saga, vi ricordiamo, supervisionerà anche la produzione della serie TV, che sarà affidata a Craig Mazin – già showrunner della pluripremiata Chernobyl.