The Last of Us serie TV, episodio 3 include «la camicia da eroe»

Il terzo episodio della serie HBO su The Last of Us è uscito in lingua originale solo poche ore fa, ma quanto pare sta già facendo parlare tantissimo di sé.

Lo show racconta la storia del primo capitolo (che trovate nel remake PS5 su Amazon a prezzo basso), riproponendo personaggi e situazioni.

Ora, dopo che è arrivata la prima conferma sulla presenza di Bella Ramsey nella Stagione 2, emergono ora dettagli e curiosità sull’episodio 3.

Come riportato anche da Games Radar, il regista di The Last of Us ha parlato dell’Easter Egg che riguarda in particolare la cosiddetta “camicia da eroe” di Joel.

Attenzione, da ora troverete alcuni piccoli spoiler sulla serie di The Last of Us: proseguite a vostro rischio e pericolo.

Sin dal primo episodio, la serie ha offerto vari Easter Egg dal gioco, incluso un peluche di giraffa oltre a un accenno alla saga di Uncharted di Naughty Dog.

Durante un evento Q&A a cui ha partecipato la rivista SFX, il regista dell’episodio 3, Peter Hoar, ha anche rivelato che la “camicia da eroe” di Joel, presente nel gioco, è stata inclusa anche nella puntata in questione, anche se non è indossata dal protagonista.

«Ci sono molti riferimenti al videogioco nell’episodio 3», ha spiegato Hoar. «Non voglio spoilerare, ma ci sono davvero un sacco di cose. Entrambi siamo andati un po’ fuori di testa perché ci siamo detti: ‘Oh, stiamo facendo quel pezzo… ‘Questa è la camicia…’. Tu [l’attore Murray Bartlett, che interpreta Frank, n.d.R.] indossi davvero la camicia che Joel, che è la sua ‘camicia da eroe’ nel gioco».

Infine, Hoar ha parlato di come l’inquadratura finale dell’episodio riecheggi una parte importante del gioco: il menu di apertura, che vede tende che si muovono per il vento, ai lati di una finestra aperta.

Restando in tema, l’episodio 2 di TLOU contiene già anche un intrigante Easter Egg dedicato a Uncharted, riportato da Naughty Dog su Twitter.

Ma non solo: Victoria Grace ha dichiarato che le piacerebbe interpretare il suo personaggio visto nel videogame anche in The Last of Us Stagione 2.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che «con The Last of Us, HBO ha portato a casa la serie perfetta tra quelle ispirate a un videogioco, senza trascurare il fatto che anche chi non ha mai sentito parlare di Joel ed Ellie prima d’ora rimarrà travolto da uno show di rara bellezza.»