Joel ed Ellie nella serie TV di The Last of Us sembrano usciti dal gioco

The Last of Us diventerà nel corso del prossimo anno una serie TV prodotta da HBO, sebbene ora una nuova foto dal set mostra i protagonisti a distanza molto ravvicinata.

A differenza del gioco originale (che trovate anche su Amazon a prezzo molto interessante) Joel ed Ellie saranno interpretati da due attori in carne ossa, ossia Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Dopo gli ultimi scatti in grado di anticipare il fatto che alcune sequenze chiave del gioco verranno replicate anche nella serie, ora è il momento di fare i conti coi protagonisti dello show.

Alcune scene saranno molto simili a quanto visto nel gioco originale, sebbene in molti dubitavano del fatto che Pascal e Ramsey fossero adatti ai due ruoli: ebbene forse dovranno ricredersi.

Attenzione: da questo momento seguiranno spoiler sulla trama di The Last of Us. Se non avete ancora affrontato l’avventura di Naughty Dog, proseguite a vostro rischio.

Come riportato anche da The Gamer, una foto condivisa in queste ore su Reddit mostra Ellie (Ramsey) con la testa appoggiata sulla spalla di Joel (Pascal).

Coloro che hanno giocato al primo gioco hanno immediatamente notato cosa indossa Joel: un abito quasi identico a quello che indossa quando lui ed Ellie riescono a raggiungere l’ospedale alla fine dell’avventura.

La foto potrebbe quindi raffigurare i momenti precedenti all’irruzione di Joel ed Ellie nella struttura, prima che la situazione precipiti irrimediabilmente.

Questo scatto assieme a quelli degli interni dell’ospedale circolati il mese scorso suggeriscono ulteriormente che la prima stagione dello show HBO seguirà molto da vicino gli eventi del primo capitolo. Poco sotto, trovate anche un video dal set.

Se volete sapere tutto sulla serie TV di The Last of Us attualmente in lavorazione, recuperate prima di subito anche il nostro ricco recap, che trovate ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

