La serie TV di The Last of Us avrà “quelle” scene (preparate i fazzoletti)

The Last of Us diventerà nel corso del 2023 una serie TV, tanto che le riprese dello show si stanno prendendo tutto il tempo necessario. Ora, sono emerse alcune conferme che il cast e la crew si sono spostati in due location molto note a chiunque abbia messo mano al videogioco omonimo.

Dopo il leak che mostrava che alcune sequenze della serie saranno davvero simili a quelle del gioco originale, è ora il momento di una conferma ufficiosa che farà la gioia di molti.

No, non parliamo delle ultime sequenze piuttosto movimentate trapelate da poco dal set, bensì di due ambientazioni che non potranno non esaltare i fan.

Attenzione: da questo momento seguiranno grandi spoiler sulla trama di The Last of Us.

Stando a quanto reso noto via Twitter, sembra infatti che la troupe dello show prodotto da HBO si troverebbe ora a Grande Praire, nel nord-ovest dell’Alberta.

Avrebbero infatti preso il via alcune riprese in uno zoo, come testimoniato da alcuni dipendenti di varie attività.

I più svegli avranno già fatto due più due: è infatti molto possibile che in questi giorni Pedro Pascal e Bella Ramsey stiano filmando la commovente scena della giraffa, che vede i due protagonisti interagire coi simpatici animali (una sequenza entrata di diritto nel mito).

