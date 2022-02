Aspettando la serie TV, The Last of Us diventa uno strepitoso fan movie

The Last of Us diventerà quest’anno anche una serie TV targata HBO e Naughty Dog, portando sul piccolo schermo le avventure di Joel ed Ellie, per la prima volta in assoluto.

Ispirato alla storia del gioco uscito su console PS3 diversi anni fa, lo show racconterà infatti le vicende dei due sopravvissuti interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey.

E se la carne al fuoco sarà davvero tanta, alcune modifiche alla storyline principale stanno facendo discutere i fan più estremi.

nuovo progetto amatoriale realmente notevole. Ora, nell’attesa di saperne di più e dopo il sorprendente fan movie tutto italiano uscito alcuni mesi fa , è ora il turno di unrealmente notevole.

Il film in questione si chiama The Last of Us Forgotten e riprende in tutto e per tutto le atmosfere post-apocalittiche dei due titoli targati Naughty Dog.

Diretto dal bravissimo Joe J. Walker, il fan movie ha una durata di appena 3 minuti e 24 secondi: nonostante ciò, riesce a catturare a pieno l’essenza del gioco originale.

Trovate il video poco più in basso, nel player dedicato:

«Con l’arrivo di The Last of Us HBO quest’anno, ho pensato di condividere un corto basato su TLOU in live action che ho scritto e diretto», ha spiegato Walker in un post pubblicato su Reddit.

E ancora, «l’abbiamo girato in un giorno ed è stato onestamente il corto più divertente che abbia mai diretto. Tenete d’occhio anche un personaggio familiare che non potrete non notare».

