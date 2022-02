The Last of Us serie TV, è caccia a un personaggio (con una brutta notizia)

The Last of Us, il titolo di Naughty Dog, diventerà prossimamente una serie TV targata HBO che porterà le avventure di Joel ed Ellie in live-action.

Basato sul gioco uscito su console PS3 vari anni fa, lo show mostrerà le vicende dei due sopravvissuti interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Alcune settimane fa sono stati resi noti alcuni cambiamenti rispetto al gioco, i quali hanno fatto discutere i fan più sfegatati.

Senza contare che, nonostante si pensasse che lo show potesse vedere la luce entro e non oltre il 2022, la premiere sarà invece rinviata. Ora, però, potrebbe essere stato rivelato lo stato generale dei lavori dello show.

Come riportato da DualShockers, HBO sarebbe attualmente impegnata nel casting per il personaggio di Sam, il che potrebbe darci un’idea dello stato dei lavori dello show.

Nel gioco, Joel ed Ellie incontrano per la prima volta a Sam e suo fratello Henry nella prima metà del gioco, a Pittsburgh, dopo che Tess è stata infettata e poco prima di andare a Jackson per incontrare Tommy.

Stando quindi alla cronologia alla storia del gioco originale, mancherebbero ancora un bel po’ di sequenze da girare, cosa questa che dimostrerebbe come i lavori non siano purtroppo arrivati alla fine.

Ciò darebbe quindi una spiegazione al rinvio della serie al 2023, rivelata alcune settimane fa dai piani alti di HBO.

HBO is looking for a boy between the ages of 8 and 14 who is black, deaf and fluent in ASL or BASL to play Sam in #TheLastofUs.

— The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) February 23, 2022